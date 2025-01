Berisha: Rama, në botën virtuale me Ismail Bej Vlorën, në botën reale me hajdutë e banditë!

Rama, në botën virtuale me Ismail Bej Vlorën. Në botën reale me hajdutë e banditë!

Mirëdita, miq! Edi Rama ka zgjedhur të shoqërohet dhe të shëtisë me “Ismail Qemalin”, por vetëm në botën virtuale. Sepse, në botën reale ai shoqërohet me hajdutë, me banditë dhe trafikantë.

Ata, ai i ka futur në qeveri, i ka futur në parlament, i emëron në postet ndër më të lartat. Të tjerëve u jep lejet e kullave, i shpall investitorë strategjikë, duke ndarë me ta fitime të mëdha. Dielli me shoshë nuk mbulohet!