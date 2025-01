Fitore me përmbysje dhe Vinicius të ‘skuqur’, Ancelotti: Nuk i kuptoj dy fytyrat brenda ndeshjes…

Pas fitores me përmbysje 2-1 kundër Valencias në “Mestalla” dhe kapjes së kreut të La Liga-s me 43 pikë, trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, shprehu kënaqësinë për triumfin në këtë transfertë të vështirë, por kritikoi performancën e skuadrës së tij në pjesën e parë. Ai tha: "Është e vështirë ta shpjegoj sa keq luajtëm në pjesën e parë dhe sa mirë luajtëm në të dytën me 10 lojtarë".

Ancelotti gjithashtu mbrojti Vinícius Jr., i cili u ndëshkua me karton të kuq gjatë ndeshjes, duke deklaruar se klubi do ta apelojë vendimin e kryesorit: “Do ta apelojmë. Nuk mendoj se do të ketë pezullim për të, nuk ishte karton i kuq. Unë besoj se fitorja ishte e merituar. Pjesa e parë ishte shumë e dobët.

Pas golit filluam të luajmë dhe në pjesën e dytë, me 10 lojtarë, edhe pas gabimit me penalltinë, përmbysëm gjithçka. Ishte fitore e merituar. Kam folur me lojtarët për t’u thënë që nuk mund ta injorojmë sa mirë luajtëm në pjesën e dytë dhe sa keq në të parën”.

Rreth penalltisë së humbur prej të tijve dhe nëse ajo duhej përsëritur: "Dimitrievski nuk i kishte këmbët mbi vijë, por interpretimi ishte që nëse nuk prek topin, penalltia nuk duhet përsëritur. Arbitrat menduan se nuk ndërhynte në lojë. Më shqetëson fakti që kemi humbur tri penallti. Mendoj se duhet të marr përgjegjësinë për të vendosur se kush do t’i godasë ato".

Reagimi i Bellingham pas humbjes së penalltisë ishte energjik: "Ai bëri një ndeshje të shkëlqyer. Penalltia e humbur i dha një motivim shtesë në vazhdimin e lojës. I luajti 30 minutat e fundit në mënyrën që vetëm ai mund ta bëjë. Ishte një shpërblim plotësisht i merituar për të".

Trajneri italian u mundua të sqaronte shpërthimin e Vinicius, i cili u kacafyt me portierin kundërshtar, madje deshi të konfrontohej fizikisht edhe me arbitrin e ndeshjes: “Një kurth, në të cilin bie Vinicius? Pati një kontakt nga Dimitrievski dhe më pas një shtyrje nga Vini.

Mendoj se dy kartona të verdhë do të kishin mjaftuar. Vini vuajti atmosferën armiqësore të krijuar në stadium ndaj tij, nuk dua të them se ra në kurth. Ka ditë kur gjithçka i shkon mirë dhe të tjera kur lumturohet më pak. Shpresoj që të luajë në ndeshjen e ardhshme".