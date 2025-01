Para në këmbim të heshtjes me aktoren për të rritur, zhvillohet seanca ndaj Trump para se të zgjidhet president

SHBA- Një gjykatës në Nju Jork ka vendosur që më 10 janar të shpallë vendimin për presidentin Donald Trump në lidhje me skandalin ku është përfshirë aktorja e filmave për të rritur, Stormy Daniels. Njoftimi vjen vetëm 10 ditë përpara inaugurimit të tij si president më 20 janar.

Zhvillimi megjithatë e lë Trumpin në rrugën e duhur për të qenë presidenti i parë që merr detyrën si i dënuar për krime. Gjykatësi Juan M. Merchan, i cili kryesoi gjyqin e Trumpit, sinjalizoi me një vendim me shkrim se do ta dënonte Trumpin me atë që njihet si shkarkim me kusht, në të cilin një çështje pushohet nëse i pandehuri shmang riarrestimin.

Gjithashtu bëhet e ditur se Merchan hodhi poshtë shtytjen e Trumpit për të hedhur poshtë çështjen për arsye të imunitetit presidencial. Gjykatësi tha se ai nuk gjeti asnjë pengesë ligjore për dënimin e presidentit të zgjedhur dhe se ishte detyrë e tij të dënonte Trumpin përpara betimit të tij më 20 janar.

“Vetëm duke i dhënë fund kësaj çështjeje do të përmbushen interesat e drejtësisë”, shkruan Merchan.

Trump u dënua në maj për 34 akuza për falsifikimin e të dhënave të biznesit. Ato përfshinin një skemë të supozuar për të fshehur një pagesë të heshtur për aktoren e filmave për të rritur Stormy Daniels në javët e fundit të fushatës së parë të Trump në 2016.

donald trump