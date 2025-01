Conceição: Në pushim nuk dhashë përqafime. Nuk jam këtu për të bërë miq, por për të fituar

"Lumturia e lojtarëve pas ndeshjes? Duhet pasion në jetë, edhe futbolli është pasion. Milani e meritoi fitoren për atë që tregoi në pjesën e dytë". Kështu e analizoi Sergio Conceição fitoren me përmbysje 2-1 të Milanit të tij kundër Juventusit në gjysmëfinalen e Superkupës Italiane, çka siguroi kalimin në finalen ndaj Interit, të hënën.

Analiza e ndeshjes: "Në pjesën e parë pashë shumë dyshime tek lojtarët, ishim tepër të ngadalshëm në qarkullimin e topit. Gjatë pushimit e shikuam njëri-tjetrin në sy dhe biseduam. Lojtarët duhej të bënin atë që kishim përgatitur dhe treguan guxim. Bëmë një hap të rëndësishëm, tani duhet të përgatitemi mirë për finalen. Do të kemi një ditë më pak pushim se Interi dhe kjo mund të ketë rëndësinë e vet".

Gjendja e Leaos: "Do të shohim nëse mund ta rikuperojmë për finalen. Sot kreu një stërvitje që i afrohet asaj që duhet nga ana fizike për t’u bashkuar me ekipin. Nesër nuk do të jetë ende gati, por do të shohim ditën tjetër".

Sistemi me dy sulmues: "A do të jetë e mundur? Po, sigurisht që po. E bëmë në pjesën e dytë. Morata shpesh afrohet për mbështetje. Krahët tanë, Jimenez dhe Pulisic, nuk bënë atë që doja unë. Në thellësi ishim pothuajse inekzistentë në sulm. Për vite kam luajtur me 4-4-2, por sot kishim përgatitur diçka tjetër që nuk e realizuam në pjesën e parë. Gjithsesi, në të ardhmen do të jetë e mundur të luajmë me dy sulmues të mirëfilltë".

Roli i tij si trajner: "A kam prekur ndonjë tel të veçantë? Pas 45 minutave nuk dhashë përqafime, por u zemërova, sepse skuadra nuk po bënte ato që kishim përgatitur. Ky është një grup i mirë, ndonjëherë i mungon agresiviteti, por me kohën do ta arrijmë. Lojtarëve iu duhen fjalë të bukura, por edhe ndonjë ‘shkundje’.

Nuk jam i dhënë pas përqafimeve, më shumë zemërohem. Nuk kam ardhur këtu për të bërë miq, por për të fituar. E rëndësishme është të punosh mirë dhe të japësh energji pozitive. Jam shumë i kënaqur me grupin, që ka pranuar mesazhin dhe një trajner jo shumë simpatik, i cili nuk iu buzëqesh shpesh".