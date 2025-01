Jennifer Aniston ripërcakton plakjen dhe flet për sekretet e saj të bukurisë | Intervista e plotë

Ylli në moshën 55-vjeçare ka folur ndër të tjera për programin e saj të preferuar të fitnesit, mënyrën se si e përballon pagjumësinë dhe marrëdhënien e saj me teknologjinë

Në një nga intervistat e saj më të sinqerta dhe më të pjekura, Jennifer Aniston ndan mendimet dhe ndjenjat e saj mbi plakjen, bukurinë, mirëqenien dhe rritjen personale.

Duke folur me revistën Allure, Aniston, tashmë në moshën 55-vjeçare, Aniston nuk heziton të përballet hapur si me sfidat ashtu edhe me mundësitë që ofron jeta në këtë fazë.

Duke iu referuar plakjes, ajo thekson rëndësinë e kujdesit për trupin veçanërisht me kalimin e moshës: “Sigurisht që të gjithë do të plakemi, por si mund të lulëzojmë teksa plakemi? Kjo ka të bëjë me dhënien trupit, vëmendjen që meriton".

E pyetur se si i përballon shenjat e plakjes, ajo u përgjigj me ndershmëri çarmatosëse: “Po, trupi ndryshon, lëkura rrudhet. Por kjo është e natyrshme. Është pjesë e jetës dhe preferoj ta shoh si një histori të shkruar në trupin tim. Është historia e jetës sime".

Aniston beson se ekuilibri është thelbësor për një jetë të lumtur. Për të, ushqimi i shëndetshëm dhe ushtrimet fizike janë shtyllat kryesore të përditshmërisë së saj, por nuk lë vend për teprime apo privime ekstreme.

Siç shpjegon ajo, kjo qasje i lejon asaj të ruajë shëndetin e saj fizik dhe mendor.

Aktorja zbuloi se ajo ka qasjen 80/20 ndaj shëndetit dhe fitnesit, që do të thotë: "80% jetë e shëndetshme dhe 20% e tjera është të pish një pije, të hash picën dhe hamburgerët dhe të rrish deri vonë me miqtë e tu".

Sa i përket rutinës së saj të fitnesit, Aniston përmendi Pvolve, një regjim me intensitet të ulët që fokusohet në stërvitjen funksionale të paktën katër herë në javë. “E dua sepse funksionon për trupin tim, jo ​​kundër tij”.

Ajo thekson rëndësinë e stërvitjes së forcës për gratë në të 50-at e tyre për të parandaluar osteoporozën dhe humbjen e muskujve: “Nëse humbisni muskuj, kockat tuaja bëhen të brishta – pra vuani nga osteoporoza. Biem poshtë, thyejmë një këmbë dhe pastaj merr të tatëpjetën, mbaroi!’

Aniston thekson rëndësinë e lëvizjes dhe aktivitetit fizik, jo vetëm për aftësinë fizike, por edhe për mirëqenien mendore. “Gjimnastika për mua është si terapi. Më jep energji, më bën të ndihem i fortë dhe më ndihmon të heq stresin”.

Shëndeti mendor dhe ekuilibri

Aniston i kushton po aq rëndësi shëndetit të saj mendor, duke vënë në dukje nevojën për dhembshuri ndaj vetvetes në një botë që mund të jetë mizore dhe negative:

“Unë jam një avokate e madhe e vetes. Që të mos jemi të ashpër me veten, sepse bota është kaq e keqe tani dhe aq agresive dhe negative. Pra, pse duhet t’ia bëjmë vetes këtë?".

Përveç kësaj, ajo foli për sfidat e gjumit gjatë 10-15 viteve të fundit dhe përpjekjet për të përmirësuar zakonet e gjumit, të tilla si meditimi në mëngjes dhe shtrirja gjatë natës para se të binte në gjumë.

“Gjumi është kaq i rëndësishëm, por fatkeqësisht shumë prej nesh e neglizhojnë atë. Tani po përpiqem të ndjek një orar më të qëndrueshëm dhe të kujdesem për trupin tim në mënyrë që ai të pushojë vërtet”.

Tashmë ka mësuar të përqafojë çdo aspekt të jetës dhe të përballet me plakjen me besim dhe hijeshi, siç thotë ajo. “Nuk do të doja të bëhesha sërish një 20-vjeçare. Asokohe isha shumë më e stresuar dhe më e pasigurt. Sot ndihem më rehat se kurrë me trupin tim dhe kjo është çliruese”.

Ajo shpjegoi gjithashtu se procesi i pranimit të vetvetes nuk ishte i lehtë dhe se iu desh kohë për të ndryshuar këndvështrimin e saj.

“Më është dashur të kaloj shumë sfida dhe të përballem me shumë pasiguri për të arritur këtu ku jam sot. Por çdo moment i këtij procesi ia vlente”.

Perceptimi i teknologjisë dhe shoqërisë

Duke diskutuar për ndikimin e teknologjisë, Aniston shpreh shqetësimin për humbjen e lidhjes njerëzore për shkak të përdorimit të tepërt të ekraneve dhe mediave sociale:

“Teknologjia është e mahnitshme, por ndihem sikur na ka tjetërsuar. Të gjithë janë ngjitur pas ekraneve të tyre dhe harrojnë rëndësinë e lidhjes së vërtetë me njerëzit përreth tyre.

Për shkak të ekraneve, kompjuterëve, telefonave, iPad-ëve dhe orëve, ne po e humbasim atë ndjenjën e komunitetit,” shpjegoi ajo dhe shton:

"Përpiqem ta lë telefonin kur jam me miqtë ose kur kaloj kohë në natyrë. Është çliruese”.

Përveç kësaj, Aniston thekson nevojën për ekuilibër dhe ndërgjegjësim në jetë për të ruajtur mirëqenien tonë mendore dhe emocionale.

Mesazh për femrat: "Mos kini frikë të plakeni"

Intervista e Jennifer Aniston rezultoi në një mesazh të fuqishëm për të gjitha gratë: “Të plakesh është një dhuratë. Mos kini frikë nga kjo. Përqafoje atë, shijoje dhe trajtoje veten me dashuri dhe respekt".

Me sharmin dhe pozitivitetin e saj të veçantë, Jennifer Aniston na kujton se bukuria nuk ka moshë dhe se gjëja më e rëndësishme është të jetojmë jetën tonë me pranim dhe mirënjohje të plotë. /noa.al