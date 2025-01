Jose Mourinho zbulon dy pendesat më të mëdha të karrierës së tij në futboll

José Mourinho, në një intervistë për "Corriere dello Sport", ka reflektuar mbi vendimin e tij në vitin 2013 për t’u larguar nga Real Madridi dhe kthyer te Chelsea. Ai kujton se presidenti Florentino Pérez i kishte thënë: "Mos u largo tani, ke kaluar pjesën e vështirë, ajo e bukura ende nuk ka ardhur. Ju lus të qëndroni".

Mourinho pranon se refuzimi i kësaj këshille të presidentit të “Los Blancos” është një nga pendesat më të mëdha të karrierës së tij, por dëshira për t’u rikthyer te Chelsea pas tri viteve të vështira në Spanjë ishte e madhe.

“E dija që ishte e vërtetë, se pjesa më e mirë te Real Madridi ishte përpara, por doja të rikthehesha te Chelsea pas tri viteve sfiduese në Spanjë”, – shtoi Jose.

Koha e Mourinho në “Bernabeu” e pa atë të fitonte një titull të La Liga-s, si dhe ndërpreu “thatësirën” 20-vjeçare të Real Madridit në Kupën e Mbretit. Sidoqoftë, periudha e tij atje ishte e mbushur me polemika, si pasojë e rivalitetit epik me Pep Guardiolën dhe Barcelonën. Mourinho thuhet gjithashtu se pati përplasje me disa lojtarë në kryeqytetin spanjoll.

"Special One" aktualisht është në krye të gjigantëve turq të Fenerbahçe, pas një karriere të jashtëzakonshme 25-vjeçare si trajner. Ky rrugëtim në trajning e e kanë çuar të drejtojë skuadra në Portugali, Angli, Itali dhe Spanjë. Mourinho ka një koleksion të madh trofesh në kabinetin e tij, duke e konsoliduar trashëgiminë si një nga më të mëdhenjtë e historisë së futbollit.

Megjithatë, luzitani pranon se ka dy vendime të mëdha, të marra në karrierën e tij, që ende e mundojnë edhe sot. I pari lidhet me atë që shkruajtëm më lart, ndërsa i dyti me një koment thumbues ndaj Chelsea, ish-skuadrës së tij, ku fitoi tre tituj të Premier League gjatë dy periudhave të shkëlqyera.

Mourinho u rikthye te Chelsea në vitin 2013, pas sukseseve me Interin dhe Real Madridin. Pas rikthimit në “Stamford Bridge”, ai fitoi një titull të Premier League dhe Kupën e Ligës, përpara se të shkarkohej në dhjetor 2015.