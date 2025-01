Dani Olmo në udhëkryqin e madh të karrierës, flet agjenti i tij: Barcelona mbetet opsioni i parë dhe i fundit

Rasti i Dani Olmo vazhdon të jetë titulli kryesor i lajmeve të këtij fillimviti në futboll. Përditësimi i fundit është bërë nga agjenti i lojtarit, Andy Bara, në një intervistë për “Givemesport”, me gazetarin Fabrizio Romano. Një situatë delikate për të cilën ai ka dëshiruar të flasë në mes të thashethemeve që e lidhin sulmuesin iberik me Manchester United dhe Manchester City.

Ai dëshiron të luajë me fanellën blaugrana. "Barcelona është mundësia e parë dhe e fundit. Dani, babai i tij, familja, unë, nuk po mendojmë për mundësi të tjera", – ka përsëritur agjenti, duke hedhur poshtë çdo dyshim apo mundësi për kalim në ndonjë klub tjetër.

Ky informacion është në përputhje me atë që ka thënë klubi në fillim të javës, pavarësisht klauzolës që mund ta lejojë largimin e tij në një tjetër klub: "Ne nuk po negociojmë me asnjë klub. Dani është lojtar i Barcelonës dhe dëshiron të jetë lojtar i Barcelonës. Ai ka bërë një përpjekje të madhe për të qenë në Barcelonë. Ka qenë dëshira e tij për shumë kohë".

Një dyshim që vetë Barcelona e hedh poshtë: "Sigurisht që lojtarët më të mirë janë ata që kanë liri, por ndjenjat kanë rëndësi gjithashtu. Kurrë nuk kemi marrë një vendim profesional për para. Dani luan futboll sepse e do futbollin dhe ka bërë një përpjekje të madhe për të qenë te Barcelona. Jam gjithashtu i lumtur që e kam Dani te Barcelona, ai është një nga lojtarët më të mirë në botë dhe luan në një nga klubet më të mëdha në botë".

Përveç kësaj, agjenti ka shtuar se marrëdhënia me klubin është e respektit të ndërsjellë: "Po, është e vërtetë". Dhe ka shtuar: "Bayerni na ofroi më shumë para, pjesa e marketingut gjithashtu ishte më e madhe, por ne i dhamë fjalën Leipzig dhe Oliver Mintzlaff. Ata paraqitën projektin e tyre dhe vendosëm të shkonim te Leipzig në atë kohë. Bëhet fjalë për projektin sportiv. Paraja nuk është gjithçka në jetë dhe në futboll".

Një vendim për të cilin riafirmohet më qartë se kurrë: "E respektojmë presidentin Laporta dhe Deco. Ata bënë një përpjekje të madhe për ta transferuar Danin vitin e kaluar. Na pëlqen projekti i tyre, është një projekt i shkëlqyer për të ardhmen, një nga më të mirët në botë në vitet e ardhshme. Ne besojmë plotësisht se Barcelona do t’i fitojë të gjithë titujt në të ardhmen, siç bëri gjatë periudhës së Messit. Lojtari, familja, unë, të gjithë do të donim që Dani të qëndronte te Barcelona".

Një besim i plotë se gjithçka do të zgjidhet: "E vërteta është se jam i qetë. Mund të duket e çuditshme, por besoj te presidenti Laporta, te Deco dhe se ata do të gjejnë një zgjidhje për Dani. Është një klub gjigant.

Besoj se Barcelona do ta realizojë gjithçka. La Liga duhet të ndihmojë në këtë situatë, në vend që të dalin lajme se Dani nuk do të jetë i disponueshëm për kombëtaren. Personalisht jam i sigurt se ai do të jetë shumë vite te Barça. Ai është i lumtur në këtë klub, Dani ka dëshirë të qëndrojë blaugrana".