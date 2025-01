Erdhën në Shqipëri për festat, zbardhet dinamika e aksidentit tragjik ku humbi jetën 24- vjeçarja

Zbardhen emrat e të përfshirëve në aksidentin e ndodhur në fshatin Zëmblak, në aksin rrugor “Korçë-Bilisht”.

Viktima është 24-vjeçarja shqiptare me pasaportë greke, Zoi Ksila, e cila po udhëtonte me Klaudio Kishta, me automjetin tip “Peugeot”. Automjeti i tyre u përplas me automjetin tip “Mercedes Benz” me drejtues shtetasin Trifon Mehmeti.

Zoi Ksila dhe Klaudio Kishta kishin ardhur për të festuar ndërrimin e viteve në Shqipëri dhe ishin nisur drejt Greqisë, pasi banonin në Selanik, ndërsa Trifon Mehmeti po udhëtonte drejt Korçës.

Drejtuesi i makinës Peugeot ka kryer një manovër të gabuar, që dyshohet se ka qenë për të shmangur një kafshë që ndodhej në rrugë. Nga manovra ka ndodhur dhe përplasja me makinën tip Benz.

Pas përplasjes, e reja që ndodhej në makinën tip Peogeot ka humbur jetën në vend. Ndërkohë që trupi i saj është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për ekzaminim të mëtejshëm.