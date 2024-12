Receta unike e Mourinhos për të qenë ‘Special One’: Ja nga buron madhështia e një trajneri futbolli

"Jam rritur në të gjitha nivelet. Çdo ditë mësoj diçka të re, punoj për t’u përmirësuar vazhdimisht. Këto që ju them nuk janë fraza boshe". Kështu e përmbledh veten si trajner Jose Mourinho, 20 vite pas triumfit të tij të parë në Champions League, me Porton.

Më pas, përvojat e tij nëpër Europë dihen, me “stacione” në Itali si trajner i Interit dhe Romën, të shoqëruara me “tripletën” historike me zikaltërit dhe fitoren e “Conference League” me verdhekuqtë në finalen e Tiranës. Pastaj erdhi humbja në Budapest kundër Sevilla në finalen e “Europa League”.

Në atë moment, “Special One” pranon se kishte bërë gabimin që nuk u largua nga kryeqyteti italian, duke e braktisur ciklin verdhekuq që më pas përfundoi në mënyrën më të keqe, me shkarkimin e tij vitin e kaluar.

Portugezi më pas foli për madhështinë e një trajneri dhe nga buron ajo: "Buron nga karriera, jo në moment. Madhështia e një trajneri qëndron tek rezultatet, jo tek filozofia. Qëndron te njerëzillëku, jo tek egocentrizmi; te guximi, jo te vetëmbrojtja (justifikimet). Qëndron te ndershmëria, jo te lidhjet personale; te harmonia me brezin e ri të kolegëve; tek aftësia për të fjetur mirë natën, sepse e di që gjithmonë ke qenë intelektualisht i pavarur dhe i ndershëm".

Guardiola mbetet antagonisti i tij i madh gjatë dekadave të fundit, ndërsa kriza që po kalon Manchester City nuk ndryshon asgjë në këtë lloj hierarkie për portugezin. Ka shumë zëra që qarkullojnë për arsyet e mundshme të krizës së Pep në “Etihad”, aktualisht, të cilat për Mourinhon nuk janë të vërteta: "Vetëm Guardiola mund të flasë me kompetencë për rastin e tij. Gjithçka tjetër që thuhet janë thjesht banalitete dhe sipërfaqësi".