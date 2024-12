Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 31 dhjetor 2024

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e martë 31 dhjetor 2024 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

DASHI

Gëzuar Vitin e Ri. Organizoni diçka të qetë, me disa miq, pa shkuar shumë larg dhe pa kërkuar medoemos të bëni maksimumin. Për sa i përket vitit 2025, është në anën tuaj. Gjashtë muajt e parë mund të sjellin kënaqësi dhe pjellori. Gjatë javëve në vijim nuk duhet të lini asgjë pa provuar për të rigjetur qetësinë, si në familje ashtu edhe në marrëdhëniet ndërpersonale. Ata që kanë mbyllur një histori së fundmi, ndoshta kanë tashmë një ndjenjë të re në zemër. Ata që janë vetëm, nga janari duhet të fillojnë të shohin përreth. Sonte përpiquni të luftoni pak lodhjen, të shmangni stresin e tepërt.

DEMI

Gëzuar Vitin e Ri. 24 orët e fundit të vitit janë interesante, me një Hënë të bukur dhe një Diell të shkëlqyeshëm në favor. Ky është momenti i bilanceve, dhe nëse po jetoni një histori të bukur që funksionon, do të jetë e rëndësishme ta vlerësoni dhe të krijoni një vit të madh 2025. Ata që ndihen në një marrëdhënie që nuk është aq e rëndësishme, mund ta lënë pas. Gjithsesi, do të thosha që duhet të lini hapësirë për miqtë, dashuritë, ndjesitë më të bukura. Kjo ditë mbyll një vit kur keni përcaktuar një herë e përgjithmonë cilat janë lidhjet dhe vlerat më të rëndësishme për ju. Shumë do të kërkojnë një shpagim, ndryshime brenda një shoqërie ose grupi.

BINJAKËT

Gëzuar Vitin e Ri. Mund të thuhet se po përgatiteni të jetoni vitin 2025 me shumë shpresa. Do të jetë një vit i forcës dhe rikuperimit. Muajt e ardhshëm do të vazhdojnë të shoqërohen nga Jupiteri në shenjën tuaj. Fatmirësisht, faza më e rëndë, që ishte e lodhshme edhe për trupin, ka kaluar. Nga tani e tutje, vazhdohet me një filozofi të re jete. Dhe kështu fillon ngjitja, që duhet të nxitet kryesisht në nivelin e humorit. Gjatë muajve të ardhshëm mund të arrihen rezultate të rëndësishme nga iniciativat e nisura prej kohësh. E kush e di, ndoshta në mes të vitit mund të ketë një rikthim ndjenjash, për të cilin do të flas në muajt në vijim.

GAFORRJA

Gëzuar Vitin e Ri. Nuk ju shoh shumë të interesuar për të marrë pjesë në festa të zhurmshme dhe të mëdha. Ose, nëse dëshironi të shkoni për t’u argëtuar, bëjeni, por zgjidhni mirë vendin ku të qëndroni dhe njerëzit me të cilët do të rrini. Përndryshe rrezikoni të mërziteni ose ndoshta të mos ndiheni rehat. Kjo është dita klasike kur dikush, për nevojë ose dëshirë, në minutën e fundit ndryshon mendim. Në dashuri ka diçka për të diskutuar ose një shqetësim të vogël fizik. Dielli dhe Hëna në opozitë. Asgjë serioze. Po përgatitemi për një vit 2025 të rëndësishëm, vetëm se për Vitin e Ri do të jeni më shumë adhurues të intimitetit sesa të kaosit.

LUANI

Gëzuar Vitin e Ri. Rikthehet më në fund një energji e mirë, një vizion më pozitiv për të ardhmen. Luani, në këtë periudhë, mund të kuptojë që disa situata nuk funksionojnë më. Nëse keni toleruar situata të caktuara në punë ose jetën personale, tani kjo nuk do të jetë më e mundur. Vazhdoni përpara në rrugën tuaj dhe mos dëgjoni askënd. Kjo mund të duket e padrejtë, por duke pasur parasysh yjet e muajve në vijim, ju do të jeni ata që do të dilni fitimtarë. Kujtojmë që ndjenjat janë në rilindje: nëse keni takuar tashmë një dashuri, të tjerët, pas viteve ose muajve marrëdhëniesh jozyrtare, më në fund i bëjnë publike situatat e tyre. Viti 2025 është një vit i rëndësishëm për ata që mund dhe duan të kenë një fëmijë.

VIRGJËRESHA

Gëzuar Vitin e Ri. Një ditë që nis mirë me një Hënë dhe Diell të shkëlqyeshëm. Pavarësisht sfidave të muajve të fundit dhe lodhjes së grumbulluar, ju shikoni vitin 2025 me interes, por edhe me disa dyshime, jo domosdoshmërisht të lidhura me situatën reale, por me disa frikëra për të ardhmen dhe familjen. Për shembull, ata që kanë filluar një bashkëjetesë së fundmi ose janë të martuar, ndonjëherë janë të lumtur, por herë të tjera mendojnë se stresi është i tepërt. Ata që janë në një marrëdhënie të qëndrueshme duhet të rishikojnë rolin e tyre, do të jetë e nevojshme të shpërndahen më mirë përgjegjësitë brenda marrëdhënies. Nervozizmi që ndjeni mund të lidhet me faktin që ka ende çështje pune për t’u zgjidhur, por do të ketë kohë për të vepruar. Ja pse, duke përfituar nga yjet e mira të këtyre orëve, duhet të lini mënjanë mendimet negative dhe të mendoni vetëm të argëtoheni!

PESHORJA

Gëzuar Vitin e Ri. Në ditët e fundit ka pasur një rënie të vogël në nivel fizik. Nuk do të doja që ky Vit i Ri të kalonte në një mënyrë të rëndë; nëse nuk ndiheni mirë, përpiquni të relaksoheni, të shmangni të ftohtin dhe stresin. Dikush do të punojë gjatë kësaj dite, të tjerët thjesht do të mbërrijnë deri në mbrëmje pak të lodhur. Duket si një fillim jo ideal për këtë vit 2025, por së shpejti do të keni mundësinë për t’u rikthyer. Ju e dini që shenja juaj është e prirur për melankoli të papritura, tani duhet t’i largoni ato. Të gjitha nismat e reja që nisin nën këtë qiell do të kenë një përfundim të mirë, ndaj pavarësisht ndonjë shqetësimi të vogël, do të jetë e përshtatshme të buzëqeshni dhe të festoni.

AKREPI

Gëzuar Vitin e Ri. Yjet shpërblejnë marrëdhëniet e sinqerta, emocionet e mëdha në jetën tuaj të dashurisë do të vijnë në janar. Ka pasur ndryshime në nivel praktik, shumë prej jush së fundmi kanë rishikuar pozicionin e tyre në punë; të studiohen strategji të reja bëhet thelbësore. Një ditë plot me qëllime të mira për t’i transferuar menjëherë në vitin e ardhshëm. Përpiquni ta kaloni atë me njerëz të këndshëm, mirë është t’i afroheni njerëzve që janë të rëndësishëm për ju. Nga janari, gjithçka që është e tepërt do të eliminohet. Dashuri të reja janë të mundshme për ata që vendosin të përfshihen që në fillim të vitit. Janari do të sjellë kthimin e Venusit të favorshëm.

SHIGJETARI

Gëzuar Vitin e Ri. Venusi vazhdon një tranzit të rëndësishëm, ndërsa Marsi forcon aftësinë tuaj vendimmarrëse. Kështu, është koha për vendime të mëdha, që mund të përfshijnë jetën private dhe punën. Bëni një analizë të situatës, një bilanc të financave. Që nga qershori, disa aleanca kanë ndryshuar, gjithçka është rishikuar. E vetmja gjë që duhet mbajtur gjithmonë nën kontroll është ligjshmëria; për shembull, nëse ka çështje ligjore ose situata me ish-partnerë apo punëdhënës që duhen rregulluar, për ta zgjidhur këtë problem do të duhet të negocioni. Ky është një Vit i Ri që nis nën yje të mira, ndaj argëtohuni.

BRICJAPI

Gëzuar Vitin e Ri. Shumë planete janë në shenjën tuaj dhe, si gjithmonë, do të bëni një bilanc të situatës. Rendisni projektet që keni ndër mend t’i ndiqni në vitin 2025 dhe kërkoni njerëz të përgatitur për të arritur atë që dëshironi. Ky është momenti më i mirë për t’u vlerësuar. Viti 2024 ka sjellë shumë angazhime dhe punë të rëndësishme. Tani për tani, mendojmë për argëtimin; këtë Vit të Ri, Hëna është në shenjën tuaj. Patjetër që ka më shumë gjallëri dhe dëshirë për të bërë krahasuar me Krishtlindjet. Prandaj, përfitoni nga këto orë për të qëndruar pranë njerëzve që doni. Mbeten muaj idealë për të bërë takime të reja ose për të konfirmuar një ndjenjë.

UJORI

Gëzuar Vitin e Ri. Ju ftoj ta kaloni fundvitin në qetësi dhe larg shqetësimeve. Në vitin 2025 do të ketë angazhime të mëdha, për shumë prej jush të lidhura me shtëpinë, familjen dhe fëmijët. Venusi flet për një ditë të fundit të vitit plot dashuri për të dhënë dhe marrë, ndërsa aspekti i shkëlqyeshëm i Jupiterit ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve dhe perspektivave të ndryshme e më të mira se në të kaluarën. Një çështje që lidhet me shtëpinë dhe banimin do të jetë mbizotëruese në muajt në vijim. Që tani do të jetë më e lehtë të dashurohesh; Venusi është pronare e zemrës suaj, dhe duke përqafuar një person në mesnatë, do të merrni një emocion të veçantë.

PESHQIT

Gëzuar Vitin e Ri. Nuk mund të them që dhjetori ka kaluar në mënyrë të qetë, ka pasur shumë polemika dhe nervozizëm, dhe ju keni tentuar të shmangni shumë provokime. Tani, megjithatë, kemi arritur në një pikë kthese: do të mund të çliroheni nga një peshë, nga një angazhim i lodhshëm dhe të filloni të mendoni seriozisht për të gjitha risitë dhe projektet që do të menaxhohen më mirë në javët e ardhshme. Duhet thënë se faza më e mirë e vitit 2025 do të jetë e dyta. Kjo nuk duhet t’ju trembë, sepse duket se ka shumë gjëra për të bërë ndërkohë. Është e rëndësishme të qartësoni një lidhje dashurie. Takimet që bëni në këto ditë janë të favorizuara nga yjet. Edhe pas një ndarjeje konfliktuale mund të gjendet një pikë marrëveshjeje, dhe për disa, në muajt e ardhshëm mund të ketë një mendim për pajtim ose një rikthim ndjenjash. /noa.al