Shmanget tragjedia ajrore në SHBA (VIDEO)

SHBA- Një tragjedi e re ajrore duket se është shmangur në momentin e fundit, këtë herë në Shtetet e Bashkuara dhe ndërkohë që kujtimet e Kazakistanit dhe Koresë së Jugut janë ende të freskëta.

Sipas informacioneve nga ana tjetër e Atlantikut, Administrata Federale e Aviacionit të vendit ( FAA ) ka nisur zyrtarisht një hetim për një incident që dyshohet se ka ndodhur pasditen e së premtes, 27 dhjetor në Aeroportin Ndërkombëtar të Los Anxhelosit, kur një avion i Delta Airlines u ngrit pak para se të përplasej me avionin tjetër. Avioni mbante Skuadra e basketbollit të Kolegjit Gonzaga, për një ndeshje kundër UCLA.

FAA tha se avioni që transportonte ekipin e kolegjit arriti të shmangte pistën kryesore ndërsa avioni Delta u ngrit dhe një zëdhënës i kompanisë tha se fluturimi vazhdoi siç pritej.

Në videon e publikuar në internet, e cila përshkruan plotësisht atë që ndodhi javën e kaluar në Los Angeles, kontrolluesi i trafikut ajror mund të dëgjohet duke i bërtitur me zë të lartë dhe këmbëngulës pilotit të Embraer-it që sapo kishte zbritur nga Uashingtoni: "Stop, stop, stop!"

"Në të gjitha vitet që kam bërë këtë, nuk kam dëgjuar kurrë një kontrollor t’i thotë një aeroplani "Stop, stop, stop. Ne e kuptojmë se incidenti në aeroportin e Los Anxhelosit është nën hetim dhe do ta shqyrtojmë këtë informacion kur të bëhet i disponueshëm. Anëtarët e ekipit tonë në bordin e avionit nuk ishin në dijeni të situatës që ndodhi dhe ne jemi mirënjohës që incidenti përfundoi i sigurt për të gjithë," tha në një deklaratë Kolegji Gonzaga.

