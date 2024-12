Rama në konferencën e fundvitit/ ‘Turizmi, kishim një kotec pulash fluturuese në Rinas’!

TIRANË- Në konferencën e fundvitit Kryeministri Edi Rama u ndal veçanërisht në arritjet në turizëm.

Ai ka deklaruar se në nëntorin që kaloi, u mbyll bilanci në aeroportin e Rinasit me 10 milionë pasagjerë. Gjatë fjalës së vetë me gazetarët, Rama theksoi se dikur kishim një kotec pulash fluturuese në Rinas, ndërsa sot jemi dhe mbi Beogradin. Rama theksoi se këtë prurje në aeroportin e Tiranës nuk e ka sjell koha por puna kolosale ndër vite.

“Sot jemi në një stad të ri edhe ky i pamendueshëm deri disa vite më para, ku në aeroportin e Rinasit, në nëntor, mbyllet bilanci me 10 milionë pasagjerë. Besoj se për këdo që nuk i vjen inat pse Shqipëria ecën kështu si po ecën për shkak se ka problem mënyrën se si qeveris unë dhe ne, më vjen shumë keq. Por sot për të dytin vit kemi aeroportin më të madh të rajonit dhe jemi mbi Beogradin, që ka qenë kryeqendra e këtij rajoni dhe ka pasur aeroportin kryesor në këtë rajon kur ne kishim një kotec pulash fluturuese në Rinas, ku pulat numëroheshin në mëngjes kur dilnin dhe vinin në kotec. Kështu ka qenë e vërteta. Unë e kam parë se më është dashur të fluturoj, kam qenë një nga pulat. Përfytyroni një kafene me tavolina druri dhe me mbulesa me katrore tekstil, ku nuk ka njeri dhe një banakier dhe kamarier. Terminali po flas. Kaq ka qenë. Ky është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës sot, nuk e solli koha por kjo punë kolosale që është bërë ndër vite. Dhe për ekonominë dhe turizmin, njësoj si për atë që thashë më parë për teknologjinë, nuk po shohim cfarë ndodh sot. Ne përpiqemi të shikojmë cfarë vjen nesër dhe po përgatisim të rinj në shkolla profesionale, duke rritur kapacitetet. Lajm shumë i bukur ishte që shkolla të turizmit të Lozanës, njëshi, njësoj si të vijë, erdhi në Shqipëri dhe sot fëmijët, kur të mbarojnë shkollën e hoteleri turizmit, do të kenë diplomën e Lozanës dhe do të jenë gjenerata e re e shërbimit të mikpritjes,” tha Rama.