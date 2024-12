Media britanike: Si kontrabandistët shqiptarë u ofrojnë emigrantëve ‘paketa’ për në Britani përmes reklamave në TikTok!

Kontrabandistët shqiptarë po u ofrojnë emigrantëve “paketa gjithëpërfshirëse” në Britani përmes reklamave të TikTok, duke përfshirë akomodimin dhe punësimin pas mbërritjes, shkruan media britanike GBN.

Marrëveshjet, duke filluar nga 2,500 paund, u premtojnë emigrantëve strehim dhe punë me para në dorë, me pagesë që kërkohet vetëm pasi të arrijnë në Dover.

Kjo shënon herën e parë që trafikantët kanë tregtuar publikisht paketa të tilla gjithëpërfshirëse për emigrantët e mundshëm.

Reklamat përdorin teknika marketingu profesionale të ngjashme me reklamat televizive, duke synuar shqiptarët që kërkojnë më shumë mundësi pune fitimprurëse sesa të disponueshme në atdheun e tyre.

Kontrabandistët do të ofrojnë “njerëz të specializuar” për të mbledhur të ardhurit dhe për të rregulluar strehim privat me qira dhe punësim në tregun e zi.

Një llogari e TikTok e quajtur “Udhëtim në Londër” shfaqte flamujt shqiptarë dhe të Mbretërisë së Bashkuar, duke reklamuar: “Ne ofrojmë udhëtime nga Shqipëria në Angli“.

Reklamat premtonin “udhëtime të sigurta” dhe “çmime konkurruese“, duke theksuar përdorimin e tyre të “njerëzve të specializuar“.

Një postim, i parë mbi 1,800 herë, tregonte një kontrabandist që pretendonte: “Unë jam në Dover duke pritur që klientët e mi të mbërrijnë me një varkë dhe për pagesën.”

Një tjetër reklamë përmbante foto të varkave, duke premtuar “kalim të sigurt 100 për qind” për 2500 paund për person, me “pagesë në sterlina pas mbërritjes në Mbretërinë e Bashkuar”.

Në një shembull, kontrabandistët i ofruan një çifti një paketë prej 12,000 £ duke përfshirë fluturimet për në Mbretërinë e Bashkuar, një shtëpi 1,000 £ në muaj në Londër dhe “punë të thjeshtë”.

Kontrabandistët u dërguan klientëve të mundshëm fotografi të stilit të agjentëve të pasurive të patundshme të pronave në dispozicion.

“Agjentët emigrantë” shqiptarë zakonisht veprojnë si ndërmjetës për grupe më të mëdha të krimit të organizuar, duke fituar komision për rekrutimin e klientëve në Shqipëri.

Këta ndërmjetës i lidhin emigrantët me rrjete kriminale, shpesh operacione të drejtuara nga kurdët që menaxhojnë kalimet me varka nga Franca veriore.

Një arrestim i rëndësishëm ishte Eglantin Doksani, i burgosur për gati 10 vjet në korrik për transportimin e qindra njerëzve nëpër Kanal në 2022.

Doksani punoi me trafikantin iranian Hewa Rahimpur, i cili u burgos për 11 vjet në Belgjikë për kontrabandë të 10,000 njerëzve.

Mesazhet në WhatsApp zbuluan se Doksani po negocionte marrëveshje, duke i thënë Rahimpurit: “Herën tjetër vëlla, do t’i sjell më mirë të gjithë së bashku për dhjetë persona 30 mijë £”.

TikTok tha se kishte hequr në mënyrë proaktive postimet reklamuese dhe i drejton përdoruesit në faqen e internetit Stop the Traffik për informacion rreth rreziqeve të trafikimit.

Një zëdhënës i Home Office tha: “Këto banda të neveritshme të kontrabandës me njerëz po shfrytëzojnë njerëz të cenueshëm duke shpërndarë gënjeshtra në mediat sociale dhe duke i vendosur ata në kushte të tmerrshme, duke punuar për asgjë.”

Zëdhënësi shtoi se arrestimet për punë të paligjshme janë rritur me gati një të tretën që nga korriku në krahasim me vitin e kaluar, me kthimet e detyruara të rritura me 25%.

Home Office po punon me Agjencinë Kombëtare të Krimit dhe kompanitë e mediave sociale për të hequr me shpejtësi reklamat në internet që promovojnë kalimet me anije.