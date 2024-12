Ronaldo guxon me parashikimin: Do të vija bast publik, Real Madridi e fiton përsëri Champions-in

Cristiano Ronaldo, përveçse idhull, është një burim frymëzimi në Dubai, ku ndjehet si në shtëpi që nga vitet e kaluara. Kur mori çmimin e lojtarit më të mirë të Lindjes në gala-në e “Globe Soccer”, ai tregoi se auto-kërkesa dhe fryma e tij e patundur sportive janë ende në maksimum:

“Faleminderit për këtë çmim, por për mua kaq nuk është mjaftueshëm. Në të gjitha vendet ku kam luajtur kam qenë kampion, ndaj edhe tek Al Nassr duhet të vazhdojmë të shtyjmë për ta fituar titullin.

Po e fitoj këtë çmim për shkak të golave të shumtë që kam shënuar (35 gola në 31 ndeshje me Al-Nassr) dhe mbajtjes së nivelit, gjë për të cilën falënderoj të gjithë shokët e ekipit. Do të mbush 40 vjeç së shpejti, por nuk kam mbaruar si futbollist. Dua të shënoj më shumë gola, të vazhdoj të fitoj me kombëtaren. Pra, do të vazhdoj përpara”.

Para kësaj, në Konferencën e 19-të të Sporteve, ku mori pjesë së bashku me Courtois, ai tha disa gjëra të rëndësishme: “Ekipet gjithmonë kanë momente të mira dhe të këqija. Tani, Manchester City po kalon një moment të keq, por do të kthehet. Lojtarëve të Manchester City do t’iu thosha se duhet të tregojnë më shumë tani në fushë, të mos flasin.

Lojtarët e mëdhenj e dinë se ku është problemi. Sa i përket Real Madridit, në fund të fundit është aty gjithmonë, nuk mund ta marrësh kurrë për ‘të vdekur’. Do të vija bast se Real Madridi do ta fitojë përsëri Champions-in, sepse të gjithë ekipet e tjera friksohen kur luajnë në “Bernabeu”. Do të vija bast për Real Madridin, sepse ai gjithmonë kthehet. Madrilenët patën vështirësi në fillim të sezonit, por pastaj filluan të përmirësoheshin”.

Një përmirësim i cili, sipas tij, ka shumë lidhje me Ancelottin: “Kur më pyesin pse Carlo është një trajner i mirë, unë gjithmonë them se ai di të negociojë me lojtarët një nga një. Kjo është kyçe për ta arritur suksesin, prandaj nuk është rastësi që ka fituar gjithçka. Përveçse është një njeri i mirë, ai është shumë inteligjent”.

Sa i përket të ardhmes së tij, ai e bëri të qartë se nuk ka në plan të punojë si trajner, por ndoshta mund të jetë president. Ai gjithashtu dërgoi një mesazh për klubet në lidhje me mënyrën se si i shfrytëzojnë futbollistët:

“Nuk jam trajner dhe kurrë nuk do të jem. Ndoshta një ditë do ta shoh veten si president të një klubi, nuk e di. Klubet duhet të kujdesen më shumë për lojtarët e rinj, duhet të gjejnë mënyra për t’i mbrojtur ata, që të mund të arrijnë të luajnë në nivele shumë të larta.

Mendoj se duhet të kujdesen më shumë për lojtarët dhe të mos i lejojnë që të luajnë kaq shumë ndeshje gjatë vitit. Kjo mund të bëhet vetëm duke e zvogëluar numrin e ndeshjeve në mënyrë të mençur dhe stërvitur në mënyrë më specifike. Nëse kjo ndodh, do të ketë më pak lëndime dhe më shumë cilësi në lojë”.