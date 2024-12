Guardiola nuk e pranon dorëzimin: Kriza jonë është e thellë, por duhet të përballemi me të

Pep Guardiola reflektoi mbi krahasimet mes ndeshjes së sotme të Manchester Cityt kundër Leicester City dhe përballjes së këtyre dy skuadrave në stadiumin “King Power” në dhjetor 2016, që përfundoi me humbje 4-2 gjatë sezonit të tij të parë në Premier League. Pavarësisht krahasimeve historike, Guardiola hodhi poshtë çdo ngjashmëri mes vështirësive të atij faze të hershme të drejtimit dhe sfidave që skuadra e tij përball aktualisht.

Guardiola pranoi se humbja në vitin 2016 ishte një moment i ulët në sezonin e tij debutues në Angli, duke theksuar se skuadra në atë kohë ishte në një periudhë tranzicioni: "Ishte viti im i parë në Angli, skuadra ishte në ndërtim e sipër. Po, ajo ndeshje ishte një moment i ulët".

Trajneri i City këmbënguli se situata aktuale ndryshon ndjeshëm nga ajo e sezonit të tij të parë, duke theksuar: "Nuk i lidh njëra me tjetrën. Nuk shoh ngjashmëri".

Guardiola theksoi rëndësinë e vazhdimësisë dhe përgatitjes, duke shtuar: "E vetmja mundësi që kemi është të vazhdojmë dhe të përgatitemi mirë për Leicesterin".

Duke reflektuar mbi qasjen e tij, Pep përsëriti angazhimin e skuadrës për të ecur përpara, pavarësisht krizës së thellë: "Do të përpiqemi sërish. Kjo është arsyeja pse kemi pasur sukses, sepse kurrë nuk jemi dorëzuar. Do ta provojmë sërish dhe sërish. Tani duhet të bëjmë të njëjtën gjë, meqë rezultatet nuk janë të mira".

Ndërsa Guardiola po përgatitet për ndeshjen në stadiumin “King Power”, komentet e tij pasqyrojnë një përzierje introspektimi dhe vendosmërie, duke u fokusuar në përdorimin e përvojave të kaluara për të motivuar progresin aktual, në vend që të mbetet tek ato.

Lidhur me situatën aktuale të ekipit të tij, trajneri spanjoll nënvizoi: "Ndonjëherë mendon se problemi mund të zgjidhet lehtë, por ndonjëherë duhet më shumë kohë. Nuk do të dorëzohem. Dua të jem këtu dhe ta kthej ekipin tim në rrugën e duhur, siç kemi bërë në 8 vitet e shkuara. Situata që po kalojmë është kritike, por duhet të përballemi me të.

Tani shkojmë në Leicester, atje ku gjithmonë ka qenë e vështirë, por lojtarët do të jenë gati për të dhënë maksimumin. Po mundohemi të qëndrojmë sa më të qetë, ta analizojmë si duhet situatën dhe të kuptojmë se çfarë mund të bëjmë për t’u përmirësuar në ndeshjen e ardhshme”.