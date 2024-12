Lautaro rikthehet te goli pas 54 ditësh ‘agjërim’: Ne jemi Interi, duam të fitojmë gjithçka

10 ndeshje, 54 ditë, praktikisht dy muaj. Aq është dashur që Lautaro Martinez të festojë një gol të tij. Një "mallkim" i gjatë, i pazakontë për të, dhe tepër lodhës. Mbrëmë, më në fund, falë golit kundër Cagliarit, kjo periudhë “agjërimi” u ndërpre.

Për të qenë të saktë, ndeshjet pa gol të Lautaros ishin tetë, duke marrë parasysh që humbi sfidën ndaj Veronës për shkak dëmtimi dhe luajti vetëm 15 minuta kundër Fiorentinës. Megjithatë, gjatë dy muajve të fundit, Lautaro nuk kishte shënuar as në kampionat, as në Champions League dhe as në Kupën e Italisë.

Mbrëmja e djeshme e Interit ishte praktikisht perfekte: 3 gola, 3 pikë dhe barazim i përkohshëm me Atalantën në krye të tabelës. Megjithatë, në pjesën e parë, Lautaro pa përsëri "fantazmat". Fillimisht, humbi një rast të artë vetëm një metër larg portës pothuajse bosh, pastaj ra pre e provokimeve të Yerry Mina-s, i cili me zgjuarsi dhe dinakëri tentoi ta nxirrte nga “shinat”.

Sidoqoftë, Inzaghi besoi gjithmonë te kapiteni i tij: "Goli do të vijë, qetësohu, tani do të vijë", – i përsëriste nga pankina zikaltër. Dhe ashtu ndodhi: në minutën e 71-të, Barella e asistoi Lautaron, i cili me një shtrirje të plotë realizoi një gol të rëndësishëm për Interin dhe akoma më të rëndësishëm për veten e tij.

Pas ndeshjes bëri këtë deklaratë: "Jam i lumtur, goli është i rëndësishëm. Siç them gjithmonë; Interi duhet të fitojë, pastaj, nëse unë shënoj, aq më mirë. Kjo fitore ishte e rëndësishme përpara Superkupës".

Duke folur për të ardhmen nënvizoi më tej: "Në vitin 2025 duam të fitojmë gjithçka. Ne stërvitemi për këtë, për të sjellë trofe tek Interi. Gjëja e rëndësishme është të bëjmë gjithmonë atë që kërkon trajneri dhe atë që i nevojitet ekipit. Jemi një grup i jashtëzakonshëm, luftojmë për njëri-tjetrin, krah për krah, kjo është ajo që themi në dhomat e zhveshjes. Duhet të vazhdojmë kështu dhe ta bëjmë vitin 2025 si 2024".