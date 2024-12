Pirro Çako rrëfen miqësinë me Parashqevi Simakun: ‘E kam kërkuar, i kam shkruar pa fund! E ftoj të bëjmë një këngë përsëri bashkë’!

Kantautori Pirro Çako rrëfeu për bashkëpunimin me Parashqevi Simakun në vitin 1988 për këngën “E duam lumturinë”.

Pas suksesit të arritur në atë vit, ai u shpreh se sërish ka tentuar ta kontaktojë këngëtaren, por pa sukses.

Tashmë që ajo është gjetur, Çako kërkoi publikisht një bashkëpunim me artisten disa dekada më pas.

"Jam përpjekur gjithmonë ta kontaktoj Parashqevinë. I kam shkruar, kam kërkuar. Kisha dëshirë të rrija me të, të diskutonim, që pas shumë vitesh të kujtonim të kaluarën. Por nuk e pata këtë mundësi sepse nuk m’u përgjigj asnjëherë. U gëzova shumë që ajo u rishfaq dhe shpresoj që tani gjërat të shkojnë mirë për të. Do të ishte një gjë shumë e bukur që Parashqevia të bënte një performancë, të bënim diçka bashkë nëse ajo do të vendosë vetë", u shpreh ai. TCh