abc7ny.com riktheu këtë të martë historinë e këngëtares Parashqevi Simaku duke i cilësuar zhvillimet që pas daljes së saj në 7 On Your Side si një mrekulli.

‘Një akt i thjeshtë dashamirësie që ndodhi në News Witness News është bërë tani një histori e madhe ndërkombëtare.

Më 10 dhjetor, ekipi i 7 On Your Side po ndiqte një bamirësi lokale duke u shpërndarë çanta shpine njerëzve të pastrehë.

Nina Pineda nga 7 On Your Side ndaloi për të folur me një grua — një të huaj në nevojë — në Penn Station të Nju Jorkut pasi ajo mori një nga dhuratat.

Gruaja u gëzua pa masë me frymën e festës së një dhurate kaq të thjeshtë — një çantë shpine me furnizime dhe një shënim të shkruar me dorë për fëmijë me fjalë inkurajuese — nga një grup i quajtur me vend “Vetëm Dashuri Bekimet”.

Ajo që ndodhi më pas po quhet një mrekulli.

Ajo grua me të cilën foli Nina tha se ishte këngëtare. Rezulton se ajo është aq e famshme, sa njerëzit në vendin e saj e njohën menjëherë.

Ajo quhet Parashqevi Simaku. Simaku është një këngëtare dhe aktore nga Shqipëria, dhe është një nga thesaret e tyre kombëtare.

“Ajo ishte si Maddona e Shqipërisë”, tha fansi Bale Erbeli.

Erbeli ishte duke gatuar kur pa klipin dhe menjëherë njohu Simakun, i cili kishte qëndruar me familjen e saj në Nju Xhersi në vitin 1986 kur ajo niste karrierën e saj.

Si rezultat, komuniteti shqiptaro-amerikan u bashkua shpejt, duke postuar dhe shpërndarë klipin në të gjithë rrjetet sociale. Madje ka arritur tek një prej influencuesve më të mëdhenj të tyre, Elton Ilirjani.

Elton Ilirjani është model dhe CEO. Me të parë gjendjen e një ikone kombëtare, ai dhe të tjerët e gjetën Simakun në Penn Station brenda dy ditësh.

“Kam pesë vjet që e kërkoja”, tha Ilirjani. “Vrapova drejt saj dhe e përqafova. Ajo më tha rri larg, jam i qelbur. Fjeta jashtë.”

Ilirjani i ofroi t’i blinte Simakut një dhomë për të fjetur, gjë që ajo pranoi.

“Ajo bëri një dush të gjatë. Mbretëresha ishte kthyer. Ajo bëri flokët dhe grimin”, tha Ilirjani. “Ajo ishte e bukur. Dhe ne shkuam në një restorant në Hudson Yards, ku ajo këndoi në anglisht dhe frëngjisht.”

Parashqevi tha për Eyewitness News se askush nuk shkon nga rrugët drejt yjeve, por se ajo po bëhet më e mirë dhe komuniteti i saj vazhdon ta mbështesë