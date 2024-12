Përjetoni magjinë e festave me SmartXmass Outlet, teknologjia e fundit me çmimet më të përballueshme në sajë të One Albania

Atmosfera magjike e festave të fundvitit ka mbërritur edhe në One Albania. Me një ofertë speciale për këtë sezon, klientët e One Albania mund të aksesojnë teknologjinë më të fundit, me çmimet më të përballueshme se kurrë.

Lideri i telekomunikacionit ka hedhur në treg ofertën ekskluzive SmartXmass Outlet. Përveç zbritjes prej më shumë se 60% në çmimet e smartfonëve, tabletëve dhe aksesorëve, nëse klientët e kombinojnë pajisjen e blerë me planin Ultra+ Max ata përfitojne akoma me shumë ulje, internet pa limit si dhe një abonim gjashtë-mujor falas në One TV App.

Ky shërbim ju lejon të transmetoni filmat dhe shfaqjet tuaja të preferuara në deri në tre pajisje njëkohësisht.

Pse klientët duhet të zgjedhin SmartXmass Outlet?

SmartXmass Outlet, tashmë e disponueshme në të gjitha dyqanet One në Shqipëri, ofron një sërë avantazhesh për klientët:

– Zbritje ekskluzive: Çmime të reduktuara në pajisjet e teknologjisë më të fundit. Vlen të përmendim shembuj si iPhone 15 duke filluar nga 60,300 lekë, Samsung Galaxy S24 me 45,300 lekë apo modelet me ekran të palosshëm Samsung Galaxy Z Flip5 Z Fold5 nga 45,300 lekë në 85,300 lekë; si dhe shumë modele të tjera.

– Lidhja e besueshme: Interneti 5G, me shpejtësinë më të lartë.

– Kombinimi i paketave: Duke gërshetuar blerjen e një pajisje të re me planin Ultra+ Max, përfitoni zbritje, internet pa limit si dhe argëtim Falas për 6 muaj me aplikacionin ONE TV.

Në fillim të vitit 2024, rrjeti celular i One Albania, më i madhi dhe më moderni në Shqipëri, mori maksimumin e pikëve për thirrjet zanore, të dhënat dhe përdorimin e aplikacioneve, të testuara nga kompania finlandeze finlandeze, e njohur ndërkombëtarisht për ekspertizën e gjerë në krahasimin e rrjeteve celulare dhe matjet në terren, Omnitele.

Në përfundim të muajit nëntor, One Albania nisi të ofrojë shërbimin 5G, duke revolucionarizuar mënyrën se si klientët aksesojnë dhe përdorin të dhënat celulare. One Albania është pozicionuar tashmë si lider në tregun e telekomunikacionit duke u shndërruar në një ofrues shërbimi plotësisht të integruar që mund të garantojë të gjitha: shërbimet celulare, fikse dhe TV në një paketë të vetme.