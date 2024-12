Meloni: Gjykata e Lartë ra dakord me qeverinë! Italia rifillon në janar transferimin e emigrantëve në Shqipëri!

Qeveria italiane synon të rifillojë në janar transferimin e emigrantëve në Shqipëri.

Kryeministrja Giorgia Meloni, deklaroi se me vendimin e marrë më 19 dhjetor nga Gjykata e Lartë, kjo gjykatë ra dakord me qeverinë në lidhje me këtë çështje.

“Qeveritë të përcaktojnë vendet e sigurta”, shtoi ajo.

Meloni premtoi disa ditë më parë se “qendrat do të funksionojnë, edhe nëse do të më duhet të kalojë çdo natë atje deri në fund të qeverisjes”.

Sipas mediave italiane do të bëhet një vlerësim për kushtet për riaktivizimin e projektit të Shqipërisë në fillimi i vitit të ardhshëm, pas fillimit të ngadaltë. Në fakt, deri më tani gjyqtarët kanë refuzuar ndalimin e azilkërkuesve në qendrat shqiptare.

Për të kapërcyer pengesën, qeveria – me një ndryshim të përfshirë në dekretin e rrjedhës – transferoi përgjegjësinë për vendimet e paraburgimit nga magjistratët e seksioneve të imigracionit tek Gjykatat e Apelit. Me shpresën për të marrë vendime të favorshme. Masa hyn në fuqi 30 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit, pra më 11 janarin e ardhshëm.

Që nga ai moment, anija Libra do të mund të rifillojë sjelljen e emigrantëve në portin e Shëngjinit.