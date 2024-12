PS rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike për Komision Hetimor për portin e Durrësit

TIRANA- Nënkryetari i Kuvendit, Bledi Çuçi, tha në mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve se kërkesa e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor për projektin zhvillimor të portit të Durrësit nuk mund të miratohet. Ai tha se opozita e ka çuar çështjen në Gjykatën Kushtetuese dhe duhet pritur kjo e fundit që të shprehet. Çuçi tha se në pjesën e fushatës parlamenti nuk mund të funksionoje dhe i duket e vonuar koha për realizimin e kërkesës.

“Ne kurrë s’kemi thënë që jemi kunder komisioneve hetimore. Kur ju i beni komisionet hetimore me objektin e duhur janë miratuar. Pak a shumë ishin shteruese argumentat e grupit tonë parlamentar. Por dua të shtoj se sa herë që lexoj kërkesën më duket edhe e vonuar edhe e shpejtuar sepse jemi në limitet e punës se këtij parlamenti. Në pjesën e fushatës parlamenti nuk mund të funksionoje. Më duket e vonuar se mund ta kishit bërë me përpara këtë komision nëse do ta donit.

Më duket e shpejtuar se jemi përpara vendimit te Gjykatës Kushtetuese. Të presim njëherë Gjykatën Kushtetuese se çdo të thotë për këtë çështje. Ju keni kërkuar shfuqizim të të gjithë korrpusit ligjor për çështjen e portit te Durrësit ne Gjykatën Kushtetuese. Të paktën sot në nuk mund të marrim një vendim për ngritjen e një komisioni të tillë hetimor pa folur gjykata”, deklaroi Çuçi.