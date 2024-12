Gjermanët dhe italianët e mashtruar nga Forex hapin gjyqe në Tiranë, të huajt: Duam paratë tona!

Gunter Held, 77 vjeç është një nga qindra shtetas të huaj të mashtruar për të investuar përmes call center-ave, që i kërkon drejtësisë shqiptare të ndërhyjë që t’i kthehen pas 135 mijë eurot e vjedhura.

I moshuari gjerman ishte një nga 41 të mashtruarit në një skemë të mirëfilltë kriminale ku pas hetimeve të SPAK u gjetën fajtorë Erion Kasmi dhe Xhulian Xhafa.

Por ndërsa pasuritë e tyre janë të sekuestruara mbas kërkesës së prokurorisë, i moshuari nga Gjermania së bashku me katër bashkëkombës të tjerë përfunduan në gjykatën civile me kërkesën që veç procesit penal, në zhvillim e sipër të garantohen gjyqësish që do të dëmshpërblehen.

Por avokati i tyre thotë se po has në probleme mbasi me aplikimin e gjykimit të shkurtuar ndaj të akuzuarve, klientët e tij rrezikojnë të presin gjatë në gjykimet civile. Ky është vetëm një nga ngërçet.

Avokati Arben Gramo shprehet: “Ka një problem ligji, duhet vendosur konfiskim po kujt për llogari të shtetit apo të klientëve të mi që kanë humbur miliona”.

Aktualisht nga SPAK janë nën procedim pesë dosje, ku nga mashtrimet me Forex ranë viktima qindra qytetarë evropianë të cilët sipas ligjit në procesin penal janë viktima të veprës penale.

Ndërkohë edhe në një fashikull të dytë, nga 120 shtetas italianë të mashtruar deri më tani vetëm 12 prej tyre kanë hapur betejën për dëmshpërblim për vjedhjen që u ndodhi nga skema.

Në vetëm një prej grupeve të zbuluara u konstatua se kishin shkaktuar 50 milionë euro dëm në disa vende të Evropës përmes zhvatjes.

Mashtrimi online përmes “call center-ave” kryer nga disa grupe shqiptare dhe të huaja, solli si reagim krijimin e skuadrave të përbashkëta midis SPAK dhe tre shteteve nga Spanja, Gjermania dhe Italia, të cilat identifikuan edhe vendndodhjen e dhjetëra zyrave prej nga kryheshin mashtrimet./ TCH