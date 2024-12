Usyk fiton revanshin kundër Fury dhe mbetet kampion i botës në peshat e rënda në boks

ARABIA SAUDITE – Shtatë muaj pas fitores së Alexander Usyk kundër Tyson Fury, të dy boksierët u takuan sërish këtë të shtunë në mbrëmje në Riad për revanshin.

Edhe një herë ishte ukrainasi ai që fitoi, pavarësisht rezistencës më të mirë të britanikut. Më dinamik dhe duke ecur vazhdimisht përpara, Usyk konfirmoi dominimin e tij kundër “Gipsy King”. Usyk ruan pathyeshmërinë e tij (23 fitore në 23 luftime) dhe veçanërisht rripat e tij WBO, WBA dhe WBC.

Anglezi Tyson Fury premtoi rrufe, u betua se kishte rifituar rininë e tij falë një kampi stërvitor tre mujor pa folur me familjen e tij, por nuk bëri mjaftueshëm këtë të shtunë para 18 mijë shikuesve nga Kingdom Arena.

Raundet ishin të ngjashme, Usyk u tregua shumë aktiv dhe arriti të afrohej e veçanërisht të prekte gjigantin anglez. Fury nuk bëri mjaftueshëm dhe, çuditërisht, gjyqtarët e shpallën të mundur pas dymbëdhjetë raundesh, me të tre të njëjtin rezultat, 116-112.

Usyk (37 vjeç, 102.500 kg, 1.91 m, 23 fitore, përfshirë 14 para kufirit, 0 humbje) tregoi se është një kampion i jashtëzakonshëm, ende po aq i shkëlqyer, ndërsa Fury (36 vjeç, 127.460 kg, 2.06 m, 34 fitore, duke përfshirë 24 para kufirit, 1 barazim, 2 humbje) tregoi se ai arriti në fund të karrierës.

Megjithatë, ai me siguri nuk do të tërhiqet dhe do të përballet me bashkatdhetarin e tij Anthony Joshua, pa titull në ndeshje, para 100 mijë shikuesve në Wembley.