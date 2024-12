Elon Musk: Starlink tashmë është edhe në Kosovë

SHBA- Starlink, platforma e internetit satelitor të Starlink Services, LLC, një degë në pronësi të plotë të kompanisë amerikane të hapësirës ajrore SpaceX të Elon Musk tashmë operon edhe në Kosovë. Këtë e konfirmoi vetë miliarderi përmes një postimi në X.

‘Interneti me shpejtësi të lartë dhe me vonesë të ulët të Starlink tani është i disponueshëm në Kosovë!’, shkruan Musk.

Starlink’s high-speed, low-latency internet is now available in Kosovo! 🛰️🇽🇰❤️ → https://t.co/G1myzWJQ6j pic.twitter.com/55sQa88sNX