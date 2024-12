Flick flet para supersfidës për kreun e La Liga-s: E simpatizoj Simeonen, por duam të fitojmë

“Është fundi i vitit, është një ndeshje e madhe kundër rivalëve më të mirë të mundshëm, por ne jemi të dytët në kampionat dhe në Champions League, nuk jemi aspak keq. Humbëm disa pikë kundër Las Palmas dhe Leganés, por duhet t’i rikuperojmë ato. Sot na pret një tjetër ndeshje e fortë, duhet të luftojmë për t’u përmirësuar dhe arritur fitoren”.

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, u shpreh kështu në konferencën për shtyp në prag të përballjes kundër Atletico Madridit.

Mungesat: “Duhet ta pranojmë që Yamal është i dëmtuar dhe nuk do të mund të jetë pjesë e ndeshjes. Do të luajë dikush tjetër, kemi disa opsione për të zgjedhur. Për momentin nuk kam vendosur ende, do ta shohim para ndeshjes”.

Sa i përket zëvendësimit të Lewandowskit, trajneri gjerman nënvizoi: “Kur mendon për ndeshjet e kaluara, ndoshta do t’i ndryshoje disa gjëra, por vendimet merren në atë moment. Ferran ishte shumë i mirë. Pastaj mund të diskutohet nëse ishte një vendim i mirë apo jo, por detyra jonë është të marrim vendime”.

Në fund, Flick lavdëroi homologun në pankinën tjetër: “Të kesh këtë seri fitoresh (11 radhazi) është e pabesueshme. Simeone po bën një punë të shkëlqyer, e respektoj shumë. E adhuroj personalitetin dhe emocionalitetin e ‘Cholo’, duket qartë që skuadra është pasqyrë e tij. Sidoqoftë, kjo nuk ndryshon asgjë, ne duam të fitojmë”.