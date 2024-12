Indi/ Kamioni me kimikate përplaset me disa automjete të tjera, 11 persona humbin jetën, 40 të tjerë të plagosur (VIDEO)

INDI- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Jaipur të Indisë ku si pasojë kanë humbur jetën 11 persona dhe 40 të tjerë janë plagosur, pasi një kamion i ngarkuar me kimikate u përplas me disa automjete të tjera. Ndërsa 20 persona të tjerë kanë pësuan djegie të rënda. Siç raportohet zjarri ka shkrumbuar dhjetëra automjete.

Ndër mjetet e shkatërruara ishin 29 kamionë, 2 autobusë pasagjerësh, 2 cisterna benzine, 3 makina, 3 motoçikleta dhe 2 automjete kamionçinë. Një fabrikë tubash aty pranë dhe një autobus u dëmtuan rëndë gjithashtu. Dëshmitarët okularë raportuan se i panë flakët nga gati një kilometër larg, ndërsa autoambulancat dhe automjetet e zjarrfikësve nxituan drejt zonës së përplasjes.

Një shofer furgoni shkolle që po shkonte për të marrë nxënësit tregoi me tmerr pamjen e një burri të përfshirë nga flakët. Shoferi i furgonit të shkollës i tha PTI-së se flakët ishin të dukshme nga një kilometër larg dhe kishte panik dhe kaos në autostradë.

"Kur u afrova pranë vendit, pashë njerëz që vraponin me nxitim dhe bërtisnin për ndihmë. Pashë një burrë të përfshirë nga flakët. Ishte një skenë e frikshme. Aty ishin zjarrfikësit dhe ambulancat, por e kishin të vështirë të arrinin në vend. fillimisht”, tha ai.

Policia tha se ka gjasa që disa persona të mos mund të dalin nga automjetet e tyre dhe të jenë djegur brenda. Zyrtarë të lartë të policisë dhe zjarrfikësve kanë shkuar në vendngjarje për të vënë nën kontroll flakët. Ndërsa Ministri i Shëndetësisë tha se një ‘korridor i gjelbër’ është ngritur nga vendi i aksidentit deri në spitalin SMS.

