Shqipëria e Kosova mbledhin sot dy Kuvendet në Prishtinë, në fokus koordinimi i axhendës kombëtare

PRISHTINË- Shqipëria dhe Kosova mbledhin sot dy Kuvendet në Prishtinë. 130 deputetë, përfshirë edhe dy kryeministrat Edi Rama e Albin Kurti, do të mblidhen në Kuvendin e Kosovës në orën 11:00.

Objekt i kësaj seance do të jetë për koordinimi i axhendës kombëtare për realizimin e objektivave strategjike. Më konkretisht, bëhet fjalë për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, integrimi euroatlantik i Kosovës, mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të shqiptarëve dhe rritja e kontributit të faktorit shqiptar në zhvillimin, demokratizimi, paqja e siguria në rajon.

I pari që mban fjalën, do të jetë kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca, të cilin e pason kryetarja e Parlamentit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, për të vazhduar më tej me krerët e grupeve parlamentare të dy vendeve. Të fundit që do të flasin do të jenë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe më pas ai i Kosovës, Albin Kurti.

Noa.al ka siguruar edhe listën e 56 deputetëve pjesëmarrës nga Shqipëria. Në listën e Partisë Demokratike dallohet se mungon kryetari Sali Berisha, por edhe Lulzim Basha që tashmë i ka ndarë rrugët me partinë që drejtoi më parë.

Kjo është hera e dytë që Shqipëria dhe Kosova organizojnë një mbledhje të përbashkët të dy Kuvendeve. Për herë të parë dy Kuvendet zhvilluan takim më 27 nëntor 2022, me rastin e 110-Vjetorit të pavarësisë.

Axhenda e seancës së përbashkët plenare të Kuvendit të Kosovës dhe Kuvendit të Shqipërisë -06:00 Nisja nga Tirana në mënyrë të organizuar me autobuzë nga Kryesia e Kuvendit -10:30 Arritja në Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Kosovës -11:00 Hapja e aktivitetit me ekzekutimin e Himneve Kombëtar -Fillon Seanca e përbashkët plenare në Kuvendin e Kosovës -Glauk Konjufca, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës -Elisa Spiropali, Kryetare e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë -Mesila Doda, Kryetare e Grupit Parlamentar Demokraci dhe Integrim, Kuvendi i Shqipërisë -Besnik Tahiri, Kryetar i Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Kuvendi i Kosovës -Fatmir Mediu Anetar i Grupit Parlamentar Aleanca për Ndryshim, Kuvendi i Shqipërisë -Enis Kervan, Kryetar i Grupit Parlamentar Multietnik, Kuvendi i Kosovës -Arben Gashi, Kryetar i i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kuvendi i Kosovës -Gazment Bardhi, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Kuvendi i Shqipërisë -Abelard Tahiri, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi i Kosovës -Niko Peleshi, Kryetar i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Kuvendi i Shqipërisë -Mimoza Kusari-Lila, Kryetare e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Kuvendi i Kosovës -Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë -Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës Rendit zhvillimet sipas orarit:

Ja kush janë deputetët e Shqipërisë që do i bashkohen mbledhjes së Kuvendit me Kosovën, ‘përjashtohen’ Berisha e Basha

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike 1- Gazment Bardhi 2- Flamur Hoxha 3- Isuf Cela 4-Lefter Gështenja 5-Ramadan Likaj 6-Xhelal Mziu 7-Asllan Dogjani 8-Dashnor Sula 9-Eralda Bano 10- Ferdinand Xhaferri 11- Ina Zhupa 12- Kastriot Piroli 13- Kreshnik Collaku 14- Lindita Metaliaj 15- Luan Baçi 16- Orjela Nebiaj 17- Qani Xhafa 18- Saimir Korreshi 19- Tomorr Alizoti 20- Andia Ulliri

Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste 1. Niko Peleshi| 2. Bledar Cuci 3. Klotilda Bushka 4. Eduard Ndreca 5. Toni Gogu 6. Ermonela Valikaj 7. Pandeli Majko 8. Xhemal Qefalia 9. Olta Xhacka 10. Saimir Hasalla 11. Denis Deliu 12. Plarent Ndreca 13. Arkend Balla 14. Evis Kushi 15. Desantila Tahiraj 16. Lindita Buxheli 17. Teuta Ramaj 18. Ilir Topi 19. Petro Koci 20. Eduard Shalsi 21. Blerina Gjylameti 22. Eni Zake 23. Antoneta Dhima 24. Milva Ekonomi 25. Vullnet Sinaj 26. Pranvera Resulaj 27. Frrok Gjini 28. Mimi Kodheli 29. Etjen Xhafaj 30. Blendi Klosi 31. Lavdrim Krrashi 32. Nasip Naco 33. Bardhyl Kollcaku 34. Fadil Nasufi 35. Edona Bilali 36. Mirela Pitushi