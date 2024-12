Vidhnin makinat luksoze në Greqi dhe i sillnin në Shqipëri, kapo i grupit një shqiptar

Një grup kriminal është “çmontuar” nga autoritetet në shtetin fqinj, Greqi.

Sipas mediave vendase mësohet se anëtarët e këtij grupi kriminal vidhnin automjete dhe më pas i eksportonin përmes kufirit greko-shqiptar me qëllim shitjen e tyre.

Anëtarët e këtij grupi fillimisht vëzhgonin nëpër lagje, kryesisht gjatë natës dhe vidhnin SUV luksoze të parakuara jashtë.

Pasi i vidhnin ata i vendosin targa false të shoqëruara me leje qarkullimin që korrespondonin me automejte të së njëjtës markë, modeli dhe ngjyre dhe në fund i eksportonin përmes përmes kufirit greko-shqiptar jashtë vendit me qëllim shitjen e tyre.

Mësohet se drejtuesi i këtij grupi kriminal rezulton të jetë një 37-vjeçar shqiptar, i cili në fund të gushtit 2023 u përfshi në një konflikt të armatosur ku dhe mbeti i plagosur.

Si funksiononte grupi:

Lidhur me aktivitetin e tyre, anëtarët e organizatës zakonisht lëviznin natën në zona të ndryshme të Atikës, duke kërkuar mjetet e synuara.

Pasi i identifikonin mjetet që kishin në “shënjestër” ata fillonin nga puna për t’i vjedhur.

Në rast se gjenin një automjet për të cilin ishin të interesuar dhe për ndonjë arsye nuk mund ta hapnin, ata largoheshin merrnin pajisjet e duhura dhe më pas ktheheshin sërish.

Për hapjen e mjeteve përdoreshin pajisje teknike të posaçme, të cilat përdoren nga persona me njohuri teknike që kryejnë me profesionalizëm vjedhje automjetesh, si përshëmbull priza të lidhura përmes portës On Board Diagnostics me trurin elektronik të mjetit, çelësat e automjetit etj.

Bëhet fjalë për pajisje veçanërisht me vlerë, e cila është e vështirë për t’u gjetur në Greqi dhe në shumicën e rasteve autorët i importojnë nga jashtë.

Përveç njohurive të veçanta të funksionimit të automjeteve, ata kishin edhe përvojë përkatëse në kryerjen e vjedhjeve të automjeteve.

Më pas ata i parkonin automjetet e vjedhura në hapësira të hapura, për t’u siguruar që në rast se kishin një gjurmues GPS, zbulimi i tyre nuk do t’i çonte autoritetet në gjurmët e tyre.

Pasi kosntatonin mungesën e një sistemi gjurmues, ata i traportonin mjetet në Shqipëri ku dhe bashkëpuntorët e tyre në vendin tonë më pas bënin regjistrimin.

Duhet theksuar se Shqipëria nuk është vend anëtar i Zonës Shengen dhe për këtë arsye bazat e të dhënave shtetërore nuk kanë asnjë ndërlidhje.

Kështu, një automjet që është deklaruar i vjedhur në Greqi mund të regjistrohet lirisht në Shqipëri.