Horoskopi i dashurisë nga 18 deri në 25 dhjetor 2024

Horoskopi javor i dashurisë për çiftet dhe beqarët e të gjitha shenjave të zodiakut. Lexoni pasqyrën astrale për dashurinë, marrëdhëniet, argumentet dhe ndjenjat për secilën shenjë, përkthyer nga noa.al.

Dashi

💜 Dashuria, i dashur Dash, vjen këtë javë me fytyrën e durimit. Për ata që janë në çift, ditët para Krishtlindjes mund të jenë një provë: je mësuar të marrësh gjithçka menjëherë, por marrëdhëniet nganjëherë kërkojnë një ritëm ndryshe nga i yti. Ndalohu dhe dëgjoje partnerin. Po, dëgjoje vërtet, jo vetëm për t’u përgjigjur me energjinë tënde të zakonshme. Për beqarët, yjet këshillojnë të mos ndjekin flakë të pamundura: nëse dikush të intereson vërtet, afrohu me spontanitet dhe pa sfida të panevojshme. Këshilla? Qetësohu, merr frymë dhe zbut skajet e tua të mprehta: ëmbëlsia mund të jetë më befasuese sesa zjarri yt i zakonshëm.

Demi

💜 I dashur Dem, këtë javë dashuria të fton të jesh më fleksibël, dhe nuk ka kuptim të bësh fytyrën e zakonshme të murit prej tullash. Ata që janë në çift duhet të shmangin polemikat për kontrollin e situatës: jo gjithçka mund të shkojë siç e planifikon, dhe nganjëherë të lësh vend për improvizim është më romantike nga sa mendon. Për beqarët, ka një frymë takimesh interesante, por vetëm nëse i lejon vetes të dalësh nga zona jote e rehatisë: nuk mund të ankohesh për vetminë nëse qëndron ngulur në zakonet e vjetra. Këshilla e yjeve? Hap mendjen, Dem. Dashuria lulëzon kur tregohesh më pak kokëfortë dhe më i hapur ndaj vulnerabilitetit.

Binjakët

💜 Binjakë, këtë javë në dashuri je si një xhongler me mijëra topa në ajër. Në çift, ndjen nevojën për lehtësi dhe dialog, por kujdes të mos rrëshqasësh në pavendosmëri: partneri mund të ketë nevojë për siguri, jo për dyshime. Për beqarët, yjet sugjerojnë të bëjnë qartësi brenda vetes para se të flirtosh me këdo: çfarë kuptimi ka të mbledhësh vështrime nëse zemra mbetet e turbullt? Këshilla? Dediko ca kohë për një bisedë të sinqertë, me veten dhe të tjerët. Qartësia është tërheqëse, dhe për një herë, të mbyllësh disa dyer të hapura do të të bëjë të ndihesh më mirë.

Gaforrja

💙 E ëmbla Gaforre, këtë javë dashuria mund të duket si një strehë, por ki kujdes të mos mbyllesh shumë. Për çiftet, yjet këshillojnë të kapërcejnë tensionet e vjetra dhe të përqendrohen te gjërat e bukura që po ndërtoni së bashku. Krishtlindjet janë afër dhe nuk ka vend për mëri. Për beqarët, zemra është romantike, por ndrojtja mund të të bëjë të humbasësh mundësi të bukura. Trego veten, guxo më shumë dhe mos prit gjithmonë që pala tjetër të bëjë hapin e parë. Këshilla? Hapju botës pa frikë: ata që të duan me të vërtetë do të vlerësojnë nuancat e tua më autentike.

Luani

💙 Luan, ndalo së dëshiruari gjithmonë fjalën e fundit! Këtë javë dashuria të sfidon të jesh më bujar, dhe jo vetëm për Krishtlindje. Në çift, shmang transformimin e çdo diskutimi në një luftë për pushtet: nëse e do dikë me të vërtetë, lëre hapësirën dhe prano nevojat e tij. Për beqarët, energjia është e lartë, por mos e tepro: nganjëherë entuziazmi yt mund të duket i tepërt. Ngadalëso dhe lëre tjetrin të të zbulojë gradualisht. Këshilla e yjeve? Mposht oreksin tënd për vëmendje me pak përulësi: dashuria shkëlqen më shumë kur nuk ke nevojë të jesh gjithmonë në qendër të skenës.

Virgjëresha

💙 Virgjëreshë e dashur, këtë javë dashuria kërkon më pak kritika dhe më shumë përqafime. Nëse je në çift, shmang analizimin e çdo detaji të partnerit si një hetues: ngrohtësia e festave zbehet nëse vazhdon të vësh në dukje papërsosmëritë. Për beqarët, është koha për të ulur mbrojtjet dhe për të lënë hapësirë për takime të reja. E di që të pëlqen të shkosh në të sigurtë, por kush nuk rrezikon nuk mund të dashurojë vërtet. Këshilla? Buzëqesh më shumë, relaksohu dhe përqafo edhe të papriturat. Në fund të fundit, dashuria është gjithçka përveçse perfekte, dhe kjo është në rregull.

Peshorja

❤️ Peshore, këtë javë ndjen një dëshirë të madhe për harmoni, por ki kujdes të mos lësh mënjanë veten për të kënaqur të tjerët. Në çift, ji i sinqertë për nevojat e tua: dashuria nuk është sakrificë, është ekuilibër. Për beqarët, yjet shohin karizëm dhe magnetizëm, por edhe një pavendosmëri kronike. Kë do me të vërtetë? Zgjidh dhe mos rri në pasiguri. Këshilla? Mos ki frikë të trazosh pak kartat: dashuria e vërtetë kërkon të vërtetën dhe guximin, jo vetëm buzëqeshje mirësjelljeje.

Akrepi

❤️ Akrep, pasioni këtë javë ndizet, por ki kujdes të mos djegësh gjithçka me intensitetin tënd. Në çift, yjet të këshillojnë të tregosh më shumë ëmbëlsi dhe më pak kontroll: partneri të do, por nuk është pronë e jotja. Për beqarët, ka ajër fitoreje dhe tërheqjeje, por shmang lojërat e pushtetit të panevojshme: nuk ka nevojë të jesh gjithmonë mister. Këshilla? Hap zemrën dhe jep besim. Nganjëherë të tregosh brishtësinë është gjëja më tërheqëse që mund të bësh.

Shigjetari

❤️ I dashur Shigjetar, këtë javë dashuria ka nevojë për lehtësinë tënde, por edhe për një dozë më të madhe serioziteti. Në çift, shmang tendencën për t’u tërhequr kur situatat bëhen të komplikuara: ndjenjat duhen përjetuar plotësisht, jo me gjysmë zemre. Për beqarët, ke dëshirë për aventura, por yjet sugjerojnë të ndalosh dhe të shohësh përreth: ndoshta dashuria është më pranë nga sa mendon. Këshilla? Ji i hapur, por gjithashtu i ndershëm: mos i jep shpresë dikujt vetëm sepse ke frikë të ndalesh.

Bricjapi

💚 Bricjap, këtë javë dashuria të teston në aspektin e besimit. Në çift, mos lejo që puna dhe përgjegjësitë të të pengojnë të përkushtohesh ndaj partnerit, veçanërisht tani. Për beqarët, është koha të dalin nga guaska dhe të eksperimentojnë diçka të re: mjaft me frikën nga zhgënjimet. Dashuria kërkon guxim. Këshilla? Relaksohu dhe lëre veten të përfshihesh: jeta nuk është vetëm detyrë, por edhe kënaqësi.

Ujori

💚 I dashur Ujor, këtë javë dashuria merr ngjyrat e origjinalitetit. Në çift, dëshira për liri mund të të bëjë të dukesh i largët: mëso të balancosh pavarësinë me ndarjen e momenteve të përbashkëta. Për beqarët, një takim jashtë kornizave tradicionale mund të rezultojë interesant, por vetëm nëse lë mënjanë frikën nga lidhjet. Këshilla? Lëre veten të surprizohesh, Ujor. Dashuria mund të jetë e lirë dhe e thellë në të njëjtën kohë.

Peshqit

💚 I ëmbli Peshk, këtë javë dashuria të fton të jesh më konkret. Në çift, shmang tendencën për t’u strehuar në ëndrra: partneri ka nevojë të të ndiejë të pranishëm këtu dhe tani. Për beqarët, yjet shohin romantizëm në ajër, por vetëm nëse ndalon idealizimin e tepërt të çdo njeriu që takon. Këshilla? Përqendrohu në të tashmen dhe mëso ta shohësh dashurinë ashtu siç është, jo vetëm siç e imagjinon. Realiteti, nganjëherë, është më i bukur se çdo fantazi.