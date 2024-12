SHBA frikë nga rritja ushtarake e Turqisë, sinjale për ndërhyrje në Siri

SIRI- Zyrtarë të lartë amerikanë thonë se Turqia dhe aleatët e saj të milicisë po mobilizojnë trupa përgjatë kufirit me Sirinë, duke ngritur alarmin se Ankaraja po përgatitet për një inkursion në shkallë të gjerë në territorin e mbajtur nga kurdët sirianë të mbështetur nga Amerika. Forcat përfshijnë luftëtarë të milicisë dhe komando me uniformë turke dhe artileri në një numër të lartë që janë të përqendruara pranë Kobanit, një qytet me shumicë kurde në Siri në kufirin verior me Turqinë, thanë zyrtarët.

Një zyrtar amerikan tha se një operacion ndërkufitar turk mund të jetë i pashmangshëm. Rritja, e cila filloi pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në fillim të dhjetorit, duket e ngjashme me lëvizjet ushtarake turke përpara pushtimit të saj në 2019 në Sirinë verilindore.

“Ne jemi të përqendruar në të dhe bëjmë presion për përmbajtje,” tha një tjetër zyrtar amerikan.

Ilham Ahmed, një zyrtar në administratën civile të kurdëve sirianë, i tha Presidentit të zgjedhur Donald Trump të hënën se një operacion ushtarak turk dukej i mundshëm, duke i kërkuar atij që të bënte presion ndaj Presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan që të mos dërgonte trupa përtej kufirit.

"Qëllimi i Turqisë është të vendosë kontrollin de facto mbi tokën tonë përpara se të merrni detyrën, duke ju detyruar të angazhoheni me ta si sundimtarë të territorit tonë. Nëse Turqia vazhdon me pushtimin e saj, pasojat do të jenë katastrofike, i shkroi Ahmed Trump.

Ndërsa një zëdhënës i ambasadës së Turqisë në Uashington nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment. Kërcënimi nga Turqia i ka lënë Forcat Demokratike Siriane të udhëhequra nga kurdët, të cilët janë bashkuar me trupat amerikane në Sirinë verilindore për të gjuajtur mbetjet e Shtetit Islamik, në një pozitë të cenueshme disa javë përpara se administrata Biden të largohet nga detyra.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken udhëtoi në Turqi javën e kaluar për të diskutuar të ardhmen e Sirisë me Erdoganin dhe për të kërkuar garanci se Ankaraja do të kufizonte operacionet kundër luftëtarëve kurdë. Por bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja për armëpushimin ndërmjet kurdëve sirianë dhe rebelëve të mbështetur nga Turqia në Kobani dështuan të hënën pa një marrëveshje, sipas një zëdhënësi të Forcave Demokratike Siriane. SDF tani po sheh “veprime të rëndësishme ushtarake” në lindje dhe në perëndim të qytetit, tha zëdhënësi.

“Nga përtej kufirit, ne mund të shohim tashmë forcat turke duke u grumbulluar dhe civilët tanë jetojnë nën frikën e vazhdueshme të vdekjes dhe shkatërrimit të afërt”, i shkroi Ahmed Trump.

Përmbysja e liderit sirian Assad nga grupet rebele të udhëhequra nga Hayat Tahrir al-Sham, e cila më parë ishte e lidhur me Al Kaedën, e la të ardhmen e vendit në një gjendje të pasigurt dhe nisi luftimet e përtërira midis kurdëve sirianë dhe grupeve rebele të mbështetura nga Turqia. Rënia e Asadit ka çuar në shtimin e operacioneve turke kundër SDF-së, të cilën Ankaraja e sheh si një zgjatje të Partisë së ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit.

Trump insinuoi të hënën se Turqia orkestroi marrjen e Sirisë nga Hayat Tahrir al-Sham, duke u thënë gazetarëve në rezidencën e tij në Florida se Turqia bëri një kontroll jomiqësor pa humbur shumë jetë. Një pushtim turk do të zhvendoste më shumë se 200,000 civilë kurdë vetëm në Kobani, paralajmëroi Ahmed Trump, së bashku me shumë komunitete të krishtera.

Gjatë mandatit të tij të parë, Trump tërhoqi pjesërisht trupat amerikane nga Siria verilindore, duke i hapur rrugën një pushtimi turk në shkallë të gjerë që vrau dhe zhvendosi qindra mijëra sirianë. Administrata Trump më në fund ndihmoi ndërmjetësimin e një armëpushimi në këmbim të kurdëve që ua lëshonin turqve milje të territorit kufitar.

Megjithëse Trump nuk do të marrë detyrën nga Presidenti Biden deri më 20 janar, Ahmed i kërkoi presidentit të zgjedhur që të përdorë qasjen e tij unike ndaj diplomacisë për të bindur Erdoganin të ndalojë çdo operacion të planifikuar. Ajo iu referua një takimi të mëparshëm me Trump, duke i kujtuar atij se në atë kohë presidenti i atëhershëm premtoi se Shtetet e Bashkuara nuk do t’i braktisin kurdët.

“Ne besojmë se ju keni fuqinë për të parandaluar këtë katastrofë. Presidenti Erdogan ju ka dëgjuar më parë dhe ne besojmë se do ta dëgjojë përsëri thirrjen tuaj. Udhëheqja juaj vendimtare mund të ndalojë këtë pushtim dhe të ruajë dinjitetin dhe sigurinë e atyre që kanë qëndruar si aleat”, shkruan Ahmed.