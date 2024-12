Arrestohen në flagrancë dy 18-vjeçarët shqiptarë në Itali

ITALIA- Dy 18-vjeçarë shqiptarë janë arrestuar në flagrancë nga policia italiane, pasi po tentonin të vidhnin 1.5 kg kokainë në një banesë. Dy të rinjtë shqiptarë me banim në provincën e Bolonjës, u arrestuan për tentativë vjedhjeje me hyrje të dhunshme në banesë dhe për shkak se i’u gjet një sasi e madhe lënde narkotike.

Sipas medias italiane, gjithçka fillon kur një polic jashtë detyrës përplaset me atë që ai e njeh menjëherë si dy hajdutë. E para është duke u ngjitur mbi gardhin e një shtëpie dhe tashmë ka thyer një dritare, e dyta vepron si një shtyllë për të. Por historia nuk mbaron me kaq dhe përfundon me një kapje maksimale droge, një kilogram e gjysmë kokainë.

Nëse dy hajdutët ishin disi në dijeni se çfarë do të gjenin në shtëpi, ende nuk është sqaruar. Sigurisht që hetuesit po punojnë për të dhe në radhë të parë kanë kthyer në qendër të vëmendjes të zotin e shtëpisë.

Ndërkohë, për arrestimin e dy të rinjve shqiptarë u njoftua zv.prokurori i Prokurorisë Publike të Monzës, i cili urdhëroi gjykimin e menjëhershëm, pas së cilës të dyshuarit në pritje të gjykimit iu nënshtruan ndalimit të qëndrimit në Lombardi. Droga është sekuestruar dhe vënë në dispozicion të organeve të drejtësisë.