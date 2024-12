‘Nuredin Dumani të dëshmojë me dyer të mbyllura’, kërkesa e SPAK revolton të pandehurit, braktisin seancën

SPAK më tej theksoi se procesi duhet të vijojë me dyer të mbyllura ndërsa kjo kërkesë nuk pritur aspak mirë nga të pandehurit e tjerë. Ata janë shprehur se duan që gjithçka të zhvillohet me praninë e mediave ndërsa më pas kanë braktisur seancën.

TIRANË- Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të organizuar, SPAK ka kërkuar që dëshmia e të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani në lidhje me procesin për “Plumbin e Artë” të kryhet pa praninë e mediave. SPAK më tej theksoi se procesi duhet të vijojë me dyer të mbyllura ndërsa kjo kërkesë nuk pritur aspak mirë nga të pandehurit e tjerë. Ata janë shprehur se duan që gjithçka të zhvillohet me praninë e mediave ndërsa më pas kanë braktisur seancën.

I pandehuri Petrit Çoli u shpreh se dëshiron që fjala e tij të jetë transparente dhe seanca të zhvillohet me dyer të hapura. Ndërsa avokatët kanë theksuar se nuk ekzistojnë shkaqe të ligjshme që procesi të vijojë me dyer të mbyllura