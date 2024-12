Putin: Perëndimi po na shtyn në pragun e vijës së kuqe dhe Rusia do të duhet të përgjigjet

“Taktika është shumë e thjeshtë: ata na shtyjnë në një “vijë të kuqe”, nga e cila ne nuk mund të tërhiqemi, ne fillojmë të përgjigjemi dhe pastaj ata menjëherë trembin popullsinë e tyre – në kohët e vjetra ishte me kërcënimin sovjetik dhe tani është me kërcënimi rus”

MOSKË – Presidenti i Federatës Ruse, Vladimir Putin akuzoi sot Shtetet e Bashkuara për dërgimin e "mercenarëve dhe këshilltarëve ushtarakë" në Ukrainë dhe për inkurajimin e përshkallëzimit të konfliktit për ta shtyrë Rusinë drejt "vijës së kuqe".

"Në dëshirën e tyre për të dobësuar vendin tonë, për të na shkaktuar një disfatë strategjike – tha kreu i Kremlinit duke folur me zyrtarët më të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes – SHBA vazhdon të pompojë regjimin e paligjshëm në Kiev me armë dhe para, duke dërguar mercenarë dhe konsulentë ushtarakë, duke inkurajuar përshkallëzimin e konfliktit.

Në të njëjtën kohë, nën pretekstin e një kërcënimi fantazmë rus, ata trembin popullin e tyre me agresionin tonë të mundshëm”.

“Taktika është e thjeshtë – shtoi Putin – ata na bëjnë të arrijmë vijën e kuqe, pikë në të cilën nuk mund të tërhiqemi më dhe fillojmë të përgjigjemi. Pastaj ata trembin menjëherë qytetarët e tyre, ashtu si në kohën e BRSS”.

Putin në fjalimin e tij, pasi akuzoi Perëndimin për shtyrjen e Rusisë në "vijat e kuqe" të saj – ka bërë të qartë se nuk do t’i tolerojë – dhe tha se Moska do të jetë detyruar të përgjigjet.

"Ata (udhëheqësit perëndimorë) thjesht po trembin popullsinë e tyre se ne do të sulmojmë dikë atje duke përdorur pretekstin e kërcënimit mitik rus," tha Putin.

Ai tha se Rusia po vëzhgon me shqetësim të madh vendosjen e mundshme të raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi dhe shtoi se do të hiqte kufizimet e veta vullnetare për vendosjen e raketave të tilla nëse SHBA vendos të vendosë këto armë në dispozicion të Ukrainës. /noa.al