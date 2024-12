Parashqevi Simaku hap një fanpage, publikon video dhe një lajm për publikun

Parashqevi Simaku duket se tani është më e hapur ndaj publikut shqiptar dhe për të komunikuar me këdo, ka hapur orët e fundit një fanpage dhe del me lajmin se është e hapur të kontaktojë me ata që duan.

Në postimin e sotëm ajo nxjerr pamjet nga një lokal në Manhattan, ora 8:41am teksa gjendet me Elton Iliriani, një biznesmen dhe njeri i modës, të cilin e falënderon për mbështetjen.

Madje Parashqevia i është drejtuar në shqip publikut kur u uron "Mirmengjes".

Fanpage këtë herë është emërtuar Parashqevi Simaku Nolfe, ndryshe nga disa profile të mëparshmet që ishte shmangur emri.

Sakaq ajo ka publikuar edhe një adresë ku është e hapur për komunikim, me emrin Paravia Viku.