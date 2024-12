Reijnders dhe Maignan, kontratat e reja gati. Afatet zgjaten deri më 2029, më shumë para për të dy

Milani ka përfunduar me sukses negociatat për rinovimin e kontratave të Mike Maignan dhe Tijjani Reijnders, dy shtylla kryesore të skuadrës kuqezi. Pas zgjatjes së fundit të kontratës së Matteo Gabbia deri në vitin 2029, gjithçka është gati për njoftimin zyrtar edhe mbi portierin francez dhe mesfushorin holandez. Të dy lojtarët kanë arritur marrëveshje me klubin për të zgjeruar angazhimin e tyre deri më 30 qershor 2029, pa klauzola lirimi.

Kontrata e Maignan, që fillimisht përfundonte në vitin 2026, do të zgjatet edhe me tri vite të tjera. Paga e portierit do të rritet nga 3.2 milionë euro aktuale në 5 milionë, duke përfshirë edhe bonuse të ndryshme. Kjo marrëveshje garanton që Milani të mbajë një nga portierët më të mirë në botë, duke shmangur rrezikun që ai të largohej si lojtar me parametër zero në verën e vitit 2025, gjë që do ta komplikonte procesin e rinovimit.

Edhe mesfushori holandez, i cili iu bashkua Milanit në vitin 2023, ka parë një përmirësim të ndjeshëm në performancat e tij në këtë fillim sezoni, duke tërhequr interesin e shumë klubeve të mëdha europiane. Milani ka vendosur t’i shpërblejë paraqitjet e tij me dyfishim të pagës, e cila do të kalojë nga 1.7 milionë euro në 3.5 milionë në sezon, me rritje progresive të lidhura me rezultatet dhe performancat. Kontrata e re do të jetë e vlefshme deri në vitin 2029, me mundësinë për të shtuar një sezon shtesë.

Falë figurave si Ibrahimovic, Furlani dhe Moncada, klubi kuqezi i ka menaxhuar me zgjuarsi negociatat, duke konsoliduar projektin teknik rreth dy lojtarëve kryesorë që mund të bëjnë diferencën në Serie A dhe Champions League. Gjithashtu, klubi do të vazhdojë të përfitojë nga lehtësirat fiskale të ofruara nga “Dekreti i Rritjes”, duke e bërë ekonomikisht të përballueshme marrëveshjen e re.

Me këto rinovime, Milani siguron stabilitet dhe cilësi në dy pozicione kyçe. Vullneti i lojtarëve për të qëndruar dhe puna e klubit dëshmojnë një strategji të qartë: ndërtimi i një projekti ambicioz dhe afatgjatë, duke u mbështetur te lojtarët që mishërojnë vlerat dhe synimet e Milanit.