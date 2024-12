‘Nuk e durojmë më mediokritetin tuaj’; tifozët e Milanit shpërthejnë kundër klubit

Pas ndeshjes Milan-Genoa, ku skuadra e kuqezi barazoi 0-0, tifozët e grupit ultras "Curva Sud" shprehën pakënaqësinë e tyre ndaj klubit dhe drejtuesve. Pas përfundimit të lojës, stadiumi u mbush me fërshëllima dhe thirrje kundër klubit, trajnerit e drejtuesve aktualë.

Një nga thirrjet që u dëgjuan ishte: "Ky klub nuk na meriton". Pra, u shfaq qartë frustrimi i tifozëve, të cilët janë të pakënaqur me paraqitjen e skuadrës dhe performancën e përgjithshme të klubit. Gjithashtu, tifozët e "Curva Sud" shpalosën një pankartë jashtë stadiumit “San Siro”, në të cilën shkruhej: "Klubi i Milanit: Ne ju kemi pritur dhe mbështetur pa kushte, tani i themi mjaft mediokritetit tuaj". Pankarta shprehte frustrimin ndaj mungesës së ambicieve dhe të vizionit nga drejtuesit e klubit.

Tifozët kërkuan ndryshim dhe shprehën ndjesi të thella zhgënjimi, duke theksuar se janë të lodhur nga ajo që ata e konsiderojnë si një periudhë mediokre për Milanin. Protesta e tifozëve ishte një reflektim i pakënaqësisë ndaj performancës së skuadrës dhe situatës aktuale të klubit, vuri në dukje hendekun midis “lojtarit të 12-të” dhe menaxhmentit kuqezi.

Rafael Leao: Barazimi nuk është fundi i botës

Ashtu si trajneri Fonseca, edhe sulmuesi Rafael Leao mbajti një ton optimist pas barazimit 0-0 ndaj Genoa, në “San Siro”, pavarësisht kontestimit të ashpër nga tifoz%t: "Po fillojmë të kuptojmë idetë e Fonseca, por na duhet kohë.

Nuk mund të presim që çdo ndeshje të shkojë sipas dëshirës sonë. Duhet të përmirësojmë ashpërsinë para portës. Idetë e trajnerit janë të mira; të luajmë dhe të shtypim lart. Barazimi i sotëm nuk është fundi i botës. Duhet të ngrihemi së bashku, sepse sot na mungoi shumë pak për fitoren.

Futbolli është kështu, ka edhe barazime. Para ndeshjes, trajneri na tha se kjo ndeshje ishte e rëndësishme për renditjen. Nuk na munguan as përpjekja dhe as qëndrimi. Edhe sikur të kishim luajtur për 30 minuta të tjera, topi nuk do të hynte në rrjetë".