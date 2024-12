Fonseca i tërbon edhe më keq tifozët e Milanit: Aktualisht nuk shihen shumë skuadra sulmuese si ne…

Paulo Fonseca, trajneri i Milanit, ishte i pranishëm në konferencën për shtyp pas ndeshjes Milan-Genoa, e cila përfundoi në barazim pa gola dhe u shoqërua me kontestime të ashpra nga ana e tifozëve kuqezinj.

Si ju duk ndeshja?

Kontestimi është normal. E kuptoj plotësisht reagimin e tifozëve. Sot ishte një ditë e veçantë, por duhet të jemi të drejtë me ekipin: lojtarët bënë gjithçka për të fituar. Mungoi vetëm goli. Qëndrimi, fryma e skuadrës ishin aty. Na mungoi cilësia në vendimet e fundit, asistet, gjuajtjet, pjesa tjetër jo… Dua të jem i drejtë me ekipin; djemtë bënë gjithçka për të fituar.

A ju shqetëson atmosfera dhe renditja?

Nuk jemi aty ku duam, por po punojmë në mënyrë të ndershme.

Sacchi më 1988 kishte një renditje të ngjashme me tuajën, Berlusconi e konfirmoi. A duhet ta bëjnë këtë drejtuesit edhe me ju? Sinqerisht, nuk kam nevojë për këtë. Që nga dita e parë i kam lojtarët me vete. Çdo ditë më tregojnë se janë me mua dhe se besojnë në idetë e mia.

Tifozët kërkojnë ekip me ambicie. A mund të ndihmojë merkatoja?

Mendoj se Milani tregoi ambicie sonte për ta fituar ndeshjen. Nuk shihen shumë ndeshje në Serie A ku një skuadër është kaq sulmuese si ne sonte. Skuadra ishte ambicioze.

A ju duhet diçka në janar?

Nuk është koha për të menduar për janarin. Duhet të mendojmë për të punuar. Në kohën e duhur do të mendojmë se çfarë mund të bëjmë për ta përmirësuar skuadrën.

Tifozët nuk janë të kënaqur si ju me paraqitjen e Milanit…

Na mungoi vetëm goli dhe pak më shumë cilësi në zgjedhjet përfundimtare. Kemi qenë agresivë, kemi rikuperuar shumë topa lart dhe bëmë 22 goditje drejt portës. Duhej vetëm ta dërgonim topin në rrjetë. Është normale që tifozët të jenë të pakënaqur, donim të fitonim për ta. E di që tifozët kanë qenë gjithmonë pranë skuadrës dhe sonte ekipi dha gjithçka për të fituar. Jam i pakënaqur me rezultatin, ashtu si ata, por vetëm me këtë, sepse performanca ishte pozitive.

A keni mungesë vendosmërie dhe ashpërsisë në fazën sulmuese?

Jo, nuk mendoj se ishte çështje mungese besimi apo agresiviteti. Skuadra tregoi dëshirë për të fituar, ishim agresivë pa top dhe arritëm shpesh pranë zonës së Genoa. Problemi ishte cilësia e pasimeve, krosimeve dhe finalizimeve.

A ju mungon një golashënues i vërtetë?

Kemi sulmues të mirë. Abraham kishte një dëmtim dhe nuk mundi të luante në pjesën e dytë. Morata nuk u stërvit gjatë javës. Nuk është vetëm çështje sulmuesish, na mungoi cilësia në krosime, gjuajtje dhe asistime.