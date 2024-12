Cikloni godet Francën, humbin jetën disa persona

FRANCË- Cikloni Chido shkaktoi dëme të mëdha në territorin francez të Mayotte në Oqeanin Indian, duke lënë disa njerëz të vdekur. Gjithashtu Ministri i Brendshëm francez Bruno Retailleau tha se një raport “shumë i përkohshëm” tregon se ka të paktën disa njerëz që kanë vdekur. Po ashtu ai tha se nuk do të japë ende ndonjë numër të saktë të njerëzve të vrarë dhe të plagosur.

“Ne kemi frikë se numri do të jetë i lartë, por për momentin nuk mund të jap ndonjë shifër. Ishulli duket i shkatërruar,” tha Retailleau gazetarëve pas një takimi urgjent në ministrinë e brendshme në Paris.

Sipas shërbimit francez të motit, Chido solli erëra mbi 220 km/h (136 mph), duke shkatërruar çatitë e shtëpive. Ndërsa kryeministri i ri i Francës François Bayrou, i cili u emërua të premten, tha se objektet publike janë dëmtuar rëndë duke përfshirë prefekturën, spitalin dhe aeroportin. Ai tha se shumë njerëz që jetojnë në kasolle të pasigurta në zonat e varfra janë përballur me rreziqe shumë serioze. Ndërkohë presidenti francez Emmanuel Macron tha se po monitoronte nga afër situatën.

Siç raportohet rreth 110 shpëtimtarë dhe zjarrfikës të dërguar në Mayotte nga Franca dhe territori i afërt i Reunion janë vendosur dhe një përforcim shtesë prej 140 personash do të dërgohet të dielën. Ministri francez i Transportit François Durovray tha se aeroporti Mayotte ishte dëmtuar keq, veçanërisht kulla e kontrollit. Ai tha se infrastruktura në ishull ishte ndikuar rëndë dhe trafiku ajror fillimisht do të rihapet vetëm për avionët ushtarakë.

Footage emerging from Kaweni gives a real sense of the scale of damage in the aftermath of Cyclone Chido, the worst cyclone to hit the French overseas island of Mayotte since 1934.pic.twitter.com/3bMpe7fRq1

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 14, 2024