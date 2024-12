Më 17 dhjetor konferenca e tretë ndërqeveritare në Bruksel/ Shqipëria hap kapitullin e ‘Marrëdhënieve me jashtë’

Bruksel- Shqipëria ka hapur tjetër kapitull të negociatave me Bashkimin Europian.

Presidenca e Hungarisë ka njoftuar se është hapur kapitulli “Marrëdhëniet e jashtme”. Presidenca e KE shprehet se duhet që të përshpejtohet procesi i integrimit me vendin tonë.

Më 17 dhjetor do të mbahet Konferenca e Tretë Ndërqeveritare Shqipëri-BE.

"Ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së kanë miratuar Pozicionin e Përbashkët të BE-së për Klasterin 6: Marrëdhëniet e Jashtme, duke hapur rrugën për mbajtjen e konferencës së tretë ndërqeveritare me Shqipërinë më 17 dhjetor. Kjo konferencë, e dyta gjatë presidencës hungareze, pasqyron angazhimin e BE-së për të përshpejtuar procesin e anëtarësimit për vendet kandidate", thuhet në reagimin e Presidencës hungareze të BE.

It’s not over yet ❗✅Ambassadors have also approved the EU Common Position on Cluster 6: External relations, allowing the third intergovernmental conference with Albania to be held on 17 December. Next week’s IGC will be the second one during the Hungarian presidency, echoing… pic.twitter.com/3Yl6qTYfJg