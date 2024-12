I biri iu plagos me thikë, flet babai i 17-vjeçarit: Djalin nuk do ta çoj më në shkollë, dua drejtësi!

Babai i i 17-vjeçarit i cili u plagos me thikë në oborrin e shkollës së mesme “Mustafa Hoxha’ në Cakran të Fierit ka thënë se pas këtij incidenti nuk do e çoj më në shkollë djalin pasi nuk ka siguri. Gjithashtu babai i të miturit është shprehur se në orën tetë është nisur për në punë ndërsa djali për në shkollë dhe akoma pa mbërritur në punë mësuesja e ka lajmëruar se djali është goditur. Po ashtu ai thotë se djalin nuk do ta çoj më në shkollë dhe dua drejtësi.

“Jam nisur së bashku me çunin nga shtëpia nga ora 8. Unë për në punë, djali për në shkollë. Pa shkuar akoma në punë më njoftoi mësuesja dhe tha se djali është goditur pak djali. Urgjentisht shkoj te urgjenca e Cakranit, atje vura duart në kokë. Asgjë nuk mora vesh si ndodhi ngjarja, më shumë dini ju se unë. Dua drejtësi në vend. I kërkoj Edi Ramës mos të kërkoj llogari vetëm në Tiranë,por edhe në Cakran. Se sot është djali im, nesër është një tjetër. Nuk do e çoj më në shkollë. Nuk ka më siguri, jo vetëm këtu, por edhe në Fier”, tha babai i djalit.