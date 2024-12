Fundjavë e ftohtë dhe me reshje, 4 ditët më pas janë plot diell dhe më ngrohtë

Këtë fundjave vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike.

Moti parashikohet me vranësira si dhe reshje shiu, të cilat do të bëhen prezente ditën e shtunë fillimisht në veriperëndim dhe gradualisht në të gjithë territorin me intensitet të ulët deri mesatar.

Reshjet do të vijojnë të jenë të herëpashershme gjatë natës si dhe ditën e diel deri në orët e pasdites në formën e shtrëngatave (me ndërprerje) në pothuajse të gjithë territorin.

Në Alpe dhe relievet malore mbi 1000-1200metër në veri-verilindje-juglindje parashikohen reshje dëbore me intensitet të ulët, lokalisht deri mesatar (majat e maleve).

Era ditën e diel deri në orët e mesditës pritet të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 4-12m/s.

Ndërsa në lugina dhe bregdet hera-herës do të arrijë shpejtësi 14-21m/s shoqëruar me dallgëzim të forcës 3-5ballë.

Pas orëve të mesditës intensiteti i erës do të jetë 7-16m/s.

Mjegull e dendur lokale/mjegullinë dhe shikim i reduktuar në orët e mëngjesit/mbrëmjes dhe momentin e reshjeve.

Sakaq i ftohti dhe reshjet e vazhdueshme do të ndalen me mbërritjen e javës së re dhe për katër ditët e para nga e hëna në të enjte pritet mot me diell dhe temperatura deri 17 gradë celsius.