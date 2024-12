Berisha për protestën e 23 dhjetorit: Do të kemi një skenar të fortë!

Tiranë- Kreu i PD Sali Berisha ka paralajmëruar se protesta e 23 dhjetorit do të jetë një ngjarje e fortë dhe me një skenar të ngjeshur për opozitën, duke theksuar se do të marrë pjesë personalisht në këtë mobilizim.

Berisha ka bërë të ditur se detajet e skenarit të protestës do të komunikohen sapo të finalizohen, por ka theksuar se ajo do të jetë shumë dinamike.

“Do të jetë një skenar shumë i ngjeshur dhe i fortë. Unë do të jem patjetër atje,” tha Berisha gjatë një deklarate për mediat.

