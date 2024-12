Duka dhe Sylvinho komentojnë shortin e Botërorit 2026: Ky ishte grupi që nuk do ta donim kurrë

Shqipëria synon të shkojë për herë të parë në finalet e një Botërori, pasi e ka “thyer akullin” dy herë në Kampionatin Europian. Në horizont shfaqet Botërori 2026, ku kuqezinjtë tanë duan të marrin pjesë si finalistë, megjithatë shorti i sotëm, i hedhur në Nyon të Zvicrës, nuk e ushqen fort ëndrrën e madhe.

Kjo për shkak se në eliminatoret e grupeve të këtij kompeticioni, kombëtarja e drejtuar nga Syvlinho duhet t’i bëjë llogaritë me një superfuqi futbolli botëror si Anglia, por edhe një rival aspak të dëshirueshëm gjeopolitik si Serbia.

Ajo që ndodhi 4 tetorin e vitit 2014 në Beograd është ende e gjallë në mendjen e të gjithëve, shërbën me siguri si “benzinë zjarrit”, në të gjitha kuptimet, para eliminatoreve që nisin nga marsi i vitit të ardhshëm.

Një grup shumë i vështirë, i konsideruar i tillë edhe nga Armand Duka e Sylvinho pas shertit të sotëm. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk pranon dorëzimin, duke nënvizuar se në futboll gjithçka është e mundur.

Presidenti i FSHF-së tha mes të tjerash: “Nuk jam shumë i kënaqur me shortin, pasi goglat mund të na kishin rezervuar një fat më të mirë. Realisht ky ishte grupi që nuk doja. Anglinë nuk e doja, sepse është një kundërshtar shumë i vështirë. Serbia është një kundërshtar me problemet e veta.

Nuk kemi eksperienca pozitive në përballjet me ta. Uroj që kësaj radhe të jetë ndryshe dhe të mendojmë vetëm për sportin. Nuk ishte një short i mirë, por duhet të fillojmë të mendojmë për ndeshjet. Duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të luftojmë për një biletë në Botëror. Asgjë nuk është e pamundur”.

Nga ana e tij, trajneri Sylvinho njeh më së miri forcën e Anglisë, por ndoshta nuk e mendon ende si duhet se çfarë përbën në vetvete sfida e dyfishtë me serbët, përtej caqeve sportive: “E dinim që do të ishte e vështirë. Për ne çdo ndeshje do të jetë si finale. Kemi një ëndërr, duam që të shkojmë përpara.

Përballja me Serbinë? Do të jetë një ndeshje si gjithë të tjerat. E dimë historinë, por ne jemi profesionistë dhe mendojmë vetëm për futbollin. Jemi për të luajtur futboll dhe mendojmë vetëm për futbollin. Nuk është e lehtë që të bësh llogari. Ne duhet të grumbullojmë sa më shumë pikë që të jetë e mundur, më shumë se kundërshtarët, që të mund të kualifikohemi”.