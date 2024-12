Botërori 2026 / Short ‘ferri’ për Shqipërinë, kuqezinjtë në grup me Anglinë dher Serbinë

Në shortin e hedhur më 13 dhjetor 2024 për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, kombëtarja e Shqipërisë është vendosur në Grupin K, së bashku me Anglinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Moldavinë. Nga ana tjetër, kombëtarja e Kosovës bën pjesë në Grupin B, ku do të përballet me Zvicrën, Suedinë dhe Slloveninë.

Ndeshjet kualifikuese do të zhvillohen nga marsi deri në nëntor 2025 dhe 12 fituesit e grupeve do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës 2026. Vendet e dyta të grupeve dhe disa ekipe nga Liga e Kombeve do të luftojnë në fazën “play-off” për katër vende të tjera të mbetura. Kjo fazë do të zhvillohet në mars 2026.

Ja të gjitha grupet e zonës europiane, kualifikueset e Botërorit 2026:

GRUPI A: Fituesi i Gjermani-Itali, Sllovaki, Irlanda e Veriut, Luksemburg.

GRUPI B: Zvicër, Suedi, Slloveni, Kosovë.

GRUP C: Humbësi i Portugali-Danimarkë, Greqi, Skoci, Bjellorusi.

GRUPI D: Fituesi i Francë-Kroaci, Ukrainë, Islandë, Azerbajxhan.

GRUPI E: Fituesi i Spanjë-Holandë, Turqi, Gjeorgji, Bullgari.

GRUPI F: Fituesi i Portugali-Danimarkë, Hungari, Irlandë, Armeni.

GRUPI G: Humbësi i Spanjë-Holandë, Poloni, Finlandë, Lituani, Maltë.

GRUPI H: Austri, Rumani, Bosnje Hercegovinë, Qipro, San Marino.

GRUPI I: Humbësi i Gjermani-Itali, Norvegji, Izrael, Estoni, Moldavi.

GRUPI J: Belgjikë, Uells, Maqedonia e Veriut, Kazakistan, Lihtenshtajn.

GRUP K: Angli, Serbi, Shqipëri, Letoni, Andorra.

GRUPI L: Humbësi i Francë-Kroaci, Republika Çeke, Mali i Zi, Ishujt Faroe, Gjibraltar.

Në total, 16 kombëtare të UEFA-s (pra europiane) do të kualifikohen në Kupën e Botës 2026. Më saktësisht, 12 fituesit e grupeve do të kualifikohen direkt për në fazën finale të Botërorit të ardhshëm. 4 vendet e mbetura do të përcaktohen nga “play-off”-et që përfshijnë 12 vendet e dyta të grupeve dhe 4 kombëtaret më të mira të Ligës së Kombeve (një nga çdo divizion), që nuk janë kualifikuar si të dytat. 16 pjesëmarrësit në “play-off”-t do të ndahen në katër grupe me nga katër ekipe secili, me gjysmëfinalet dhe finalen që do të zhvillohen në mars 2026.

Tetë ekipet që do të kualifikohen në çerekfinalet e Ligës së Kombeve (që do të zhvillohen midis 20 dhe 23 mars 2025, do të futen në shortin e ‘fituesve të Ligës së Kombeve’ në dy grupe të ‘pezulluara’: një për fituesin dhe një për humbësin e çerekfinaleve. Fituesi i çerekfinales do të ndodhet në një grup me katër ekipe (sepse pastaj do të luajë edhe ‘Final Four’). Humbësi mund të ketë mundësinë të përfundojë në një grup me katër ose pesë skuadra, në varësi të shortit.