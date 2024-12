A do të jetë kryeministër nëse fiton PD? Përgjigjet Sali Berisha

Kryetari i PD-së, Sali Berisha thotë se ai do të udhëheqë PD në zgjedhjet e ardhshme, por nëse forca politike që ai drejton do të fitojë, do të bëhet edhe një votim për kryeministër.

Sipas Sali Berishës do të jenë shqiptarët ata që do të vendosin se kush do të jetë kryeministër i Shqipërisë.

I pyetur për zërat që qarkullojnë se Sali Berisha do hyjë në zgjedhje, por vetë nuk do bëhet kryeministër, ai u përgjigj: Shohin ëndrra me sy hapur.

“Që unë udhëheq forcen time politike si kryeminister i ardhshem i Shqiperise, askush nuk duhet te kete iluzionin me te vogel. Por në kuadër të proceseve të reja të rithemelimit unë kam dalë me tezën dhe premtimin se në rast të fitores të PD do ketë një votë për kryeministrin. Atë e merr ai që duan shqiptarët.

Unë jam me rregullin voton për partinë, por para se partia të zgjedhë kryeministrin duhet të bëhet një garë.

Nuk është përgjegjësia ime kurajo e të tjerëve. Unë jam i vetëdijshëm, ka prej tyre që thonë se Berisha ka një performancë sikur të ishte 50 vjec, ka të tjerë që thonë është 80 vjeç dhe unë nuk e mohoj”, tha Berisha ne Opinion.