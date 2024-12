Rusia negociata me rebelët për të mbajtur bazat në Siri që kanë ndikim në Afrikë

Rusia është afër arritjes së një marrëveshjeje për të mbajtur kontrollin e dy bazave ushtarake në Siri, pas bisedimeve me rebelët që përmbysën diktatorin Bashar al-Assad javën e kaluar, shpresojnë zyrtarë pranë Kremlinit.

Burime në Moskë, Evropë dhe Lindjen e Mesme thanë se Kremlini beson se ka një "mirëkuptim joformal" se mund të mbajë kontrollin e bazave.

Një burim paralajmëroi për "Bloomberg" se marrëveshja ishte e dobët dhe "mund të ndryshojë ende në mes të paqëndrueshmërisë në Siri".

As Kremlini dhe as Hayat Tahrir al-Sham (HTS), që mundi Asadin, nuk kanë komentuar mbi këtë. Megjithatë, Turqia është një mbështetëse e HTS dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdo?an, është në marrëdhënie të mira me Vladimir Putin.

Dy bazat e Rusisë, baza detare e Tartusit dhe baza ajrore Khmeimim, konsiderohen jetike për planet e Kremlinit për të projektuar forcë, fuqi dhe prestigj përgjatë Detit Mesdhe dhe në Afrikë.

Zyrtarët e ministrisë së jashtme ruse kanë thënë se janë të përqendruar në “garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe aseteve ruse në Siri”.

Imazhet satelitore kanë treguar se Rusia, të paktën përkohësisht, ka braktisur bazën e saj detare Tartus në Siri që kur luftëtarët e HTS marshuan në Damask pothuajse të pakundërshtuar.

Pesë anije luftarake ruse, duke përfshirë tre fregata dhe të paktën një nëndetëse, u fotografuan në portin Tartus javën e kaluar, por ishin larguar të hënën.

Anijet luftarake ishin në një port mbajtjeje 10 milje larg brigjeve siriane, jashtë rrezes së sulmeve të artilerisë rebele dhe dronëve, treguan imazhet e publikuara nga Maxar me qendër në SHBA.

Të dhënat e MarineTraffic treguan gjithashtu se asnjë anije nuk ishte ankoruar apo u larguar në Tartus që nga e hëna.

Moska nuk ka komentuar, por blogerët dhe propagandistët ushtarakë konfirmuan se Kremlini kishte tërhequr anijen e tij luftarake nga Tartus, raporton The Telegraph.

Burimet kanë thënë gjithashtu se Moska tërhoqi avionët e saj luftarakë nga baza ajrore Khmeimim, 75 milje në veri të Tartusit, ndërkohë që hapi negociatat me komandantët e HTS.

Anastasia Kashevarova, një propagandiste ruse pro luftës, u tha 250,000 ndjekësve të saj në Telegram se luftëtarët rebelë kishin rrethuar bazat ruse në Siri.

"Aktualisht, negociatat për Sirinë janë duke u zhvilluar midis Rusisë, Turqisë, Iranit dhe të tjerëve," tha ajo. “Çështja e bazave ushtarake ruse në Siri është e hapur”.

Putini është i dëshpëruar për të mbajtur kontrollin e bazave të tij ushtarake në Siri, ku Moska ndërhyri për të mbështetur Assadin gjatë luftës civile në 2015.

Baza Detare e Tartusit ka qenë shtylla kryesore për operacionet e Rusisë në Detin Mesdhe dhe në të gjithë Afrikën. Është e vetmja bazë detare në rajon që Kremlini kontrollon në mënyrë të pavarur dhe ka qenë qendra e tij kryesore e "rimbushjes dhe riparimit".

Analistët kanë thënë se Kremlini kishte mbajtur gjithashtu një "skuadrilje detare të armatosur mirë" në Tartus.

I ndërtuar nga Bashkimi Sovjetik në 1971, Putin zgjeroi Tartusin në 2015 pas ndërhyrjes së tij në Siri për të sfiduar Perëndimin në Afrikë, ku që atëherë ai ka inkurajuar një seri grushtesh nga komandantët rebelë klientë dhe mercenarë të dislokuar.

Baza ajrore Khmeimim luajti një rol të rëndësishëm në mposhtjen e rebelëve në vitin 2015. Forcat ruse nisën misione bombardimi me tapet nga baza, duke vrarë mijëra civilë dhe duke shkatërruar pozicionet e rebelëve.