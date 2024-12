Guardiola humbet durimin me tifozin, që e ofendonte në rrugë. Kthehet për t’u kacafytur me të, por… (video)

Manchester City po kalon një periudhë jo shumë të lumtur, pas disa humbjeve radhazi në kampionat, që kanë ndodhur midis 30 tetorit dhe 10 dhjetorit. Në mes të kësaj periudhe, pati një barazim në Ligën e Kampionëve kundër Feyenoord-it dhe një fitore 3-0 kundër Nottingham Forest në Premier League. Pep Guardiola nuk ka reaguar shumë mirë ndaj kësaj periudhe të papritur, e cila ndoshta është një nga më të vështirat në karrierën e tij si trajner.

Fillimisht, ai ka pasur shenjat e gërvishtjeve në fytyrë, që i kishte shkaktuar vetë nga frustrimi; pastaj ka treguar numrin 6 me gishtat e duarve ndaj tifozëve të Liverpool-it, pas humbjes ndaj “Reds”, për të theksuar titujt e fituar në Premier League.

Së fundi është shfaqur një video në rrjetet sociale, që tregon një Guardiola të tërbuar, i cili është gati të kacafytet me një tifoz, që e kishte provokuar verbalisht pak më parë. Ky filmim, natyrisht, nuk iu përket ditëve, javëve ose muajve të fundit, por është regjistruar në maj 2024, pas humbjes së City në finalen e “FA Cup” ndaj Manchester United.

Humbja 2-1 në derbi me siguri nuk u kapërdi lehtësisht nga trajneri i City, i cili pas ndeshjes mund të priste gjithçka, përveç një ofendimi. "Qaj, sepse humbe…" Një tallje e këtij lloji, që i referohej humbjes disa orë më parë, bëri që Guardiola të reagonte menjëherë.

Siç duket nga pamjet, Guardiola ishte jashtë shtëpisë së tij, pranë restorantit “Embankment Kitchen”, pak pas humbjes ndaj Manchester United në “FA Cup”. Papritmas, ai ofendohet nga një kalimtar me një smartphone në dorë, duke regjistruar gjithçka, përfshirë reagimin e trajnerit katalanas. Guardiola e humbet durimin dhe ndërsa po ecën, duke dëgjuar ato fjalë, vendos të kthehet pas papritur.

Ai reagoi ashpër, sfidoi tifozin me një shikim të zemëruar, pothuajse duke iu afruar ballë për ballë, para se të ndalohej me vështirësi nga njerëzit që ishin me të në atë moment, si miqtë dhe familjarët.

Ata e mbajnë, duke i sugjeruar që të largohej dhe të mos i dëgjonte fjalët, për të shmangur çdo reagim tjetër. Ka shumë mundësi që ajo humbje ndaj Manchester United, përveç se ishte e dhimbshme për vetë humbjen e titullit, ta ketë alarmuar Guardiolën për gjendjen e skuadrës së tij.