Ditëlindja e 18-të me ‘Fenomenin’, Morata zbulon prapaskenat: Më tha, merr çfarë të duash…

Në një intervistë të sinqertë dhe plot detaje të veçanta, Álvaro Morata ndau momente të paharrueshme të karrierës së tij me youtuber-in Rodrigo Faez. Sulmuesi spanjoll foli për legjendën Ronaldo, "Fenomeni", mbrojtësin Virgil van Dijk, dhe përvojën te Real Madridi e Milani.

Një dhuratë e pazakontë për ditëlindjen

Morata kujtoi një moment të veçantë për ditëlindjen e tij të 18-të: "Kur isha në Madrid, kushëriri im më bëri një dhuratë të veçantë: një mbrëmje me Ronaldon ‘Fenomenin’. Ai e njihte personalisht dhe për shkak të angazhimeve të shumta, ishte e vështirë të shkonim për darkë ose drekë. Kështu që më tha se do të pinim diçka pas darke me të.

Përfunduam në shtëpinë e Ronaldos, duke biseduar e pirë diçka. Në një moment hyra në një dhomë ku kishte fanellën e Brazilit nga finalja e Kupës së Botës 2002, këpucët e futbollit, topin…, qëndrova aty për një orë duke e shikuar dhe mendova se ishte e pabesueshme".

Ronaldo i bëri një ofertë të veçantë: "Më tha: Merr çfarë të duash. Jam shumë i lumtur që mund të të jap diçka, sepse je një person shumë i mirë. Vendosa t’i merrja fanellën e 2002-shit dhe këpucët. Ai madje donte të më jepte edhe një kopje të ‘Topit të Artë’, por nuk shkova deri aty".

Van Dijk, mbrojtësi më i vështirë

Morata pranoi se Virgil van Dijk është mbrojtësi më i vështirë që ka përballuar në karrierën e tij: "Ishte shumë i fortë, shumë i zgjuar në fushë".

Falënderime për Nacho dhe përvojat te Real Madridi

Morata shprehu mirënjohjen për Nacho, shokun e tij te Real Madridi: "Kur luaja ndeshjet e para me Realin, ai më ndihmoi shumë. I jam shumë mirënjohës për atë që bëri kur isha i ri. Në atë periudhë, një lojtar i ri ka nevojë për mbështetjen dhe përvojën e lojtarëve veteranë. Të kisha Nacho pranë ishte fantastike, edhe pse nganjëherë debatonim. Ai më mësoi çfarë do të thotë të luash për Real Madridin".

Përshtypjet nga Milani dhe një emër legjendar

Kur mbërriti te Milani, Morata ndjeu peshën e historisë së klubit kuqezi: "Është e jashtëzakonshme. Kur erdha këtu, mendova për lojtarët e mëdhenj të së kaluarës si Ronaldinho, Ronaldo, Baresi, Maldini, Van Basten dhe shumë të tjerë". Ai kujtoi edhe marrëdhënien me Kaká, ish-shokun e skuadrës te Real Madridi: "Ai më ndihmoi shumë kur isha i ri. Ishte një djalë i thjeshtë, ende sot mbaj kontakte me të".

Prapaskenat në dhomën e zhveshjes

Në fund, Morata ndau disa momente humoristike nga dhoma e zhveshjes: "Një shok skuadre i kërkoi një tjetri t’i rruante fundshpinën… Një tjetër e zuri gjumi ndërsa trajneri po fliste".