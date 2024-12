Sekuestrohen pasuri me vlerë mbi 1 milion euro të Redjan Rrajas dhe Kejvina Kthellas!

Me vendim të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është sekuestruar ditën e sotme pasuria me vlerë mbi 1 milionë euro, në pronësi të Redjan Rreja dhe Kejvina Kthella.

Konkretisht, pasuritë e sekuestruara janë:

1. Një njësi me sipërfaqe 30 m², në emër të shtetasit Redjan Rraja 2. Një njësi me sipërfaqe 76 m², në emër të shtetasit Redjan Rraja 3. Një njësi me sipërfaqe 127.5 m², në emër të shtetases Marsela Çiça; 4. Një njësi me sipërfaqe 18.09 m², në emër të shtetases Marsela Çiça; 5. Një njësi me sipërfaqe 18.09 m², në emër të shtetases Marsela Çiça; 6. Një automjet në pronësi të shtetasit Redjan Rraja 7. Një automjet në pronësi të shtetases Kejvina Kthella 8. Një orë dore (Rolex).

Pasuritë e mësipërme, të cilat kanë një vlerë tregu rreth 1 milion euro, u konfiskuan me qëllim kalimin në favor të shtetit dhe ju dorëzuan Agjencisë së Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

Njoftimi i GJKKO:

Finalizohet nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe Konfiskuara, operacioni “RESEMBLANCE”.

Në kuadër të këtij operacioni u bë ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nr. 05, datë 07.02.2024, lënë në fuqi me vendimin nr. 211, datë 23.10.2024 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Në zbatim të këtij vendimi u bë konfiskimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme:

Materialet i kaluan për ndjekje të mëtejshme Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.