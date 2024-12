Zv.kryeministrja e Kosovës tregon momentin e vështirë të raporteve me Shqipërinë

TIRANË- Zv.kryeministrja e Kosovës, Donika Gërvalla ka folur për momentin e vështirë të raporteve me Shqipërinë, si pasojë e veprimit të kryeministrit Edi Rama, i cili ka propozuar marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës njëherë Beogradit, pa i diskutuar fillimisht me Prishtinën zyrtare.

Gërvalla e ftuar në emisionin “Top Story” tha gjithashtu se janë përpjekur dhe punojnë në të dyja anët e kufirit. Më tej ajo u shpreh se është e lumtur që marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Kosovës nuk kanë qenë më përmbajtjesore.

“Unë jam e lumtur që marrëdhëniet me Shqipërisë dhe Kosovës nuk kanë qenë më përmbajtjesore. Të gjitha institucionet bashkëpunojnë, kemi disa marrëveshje të implementuara. Ne jem i përpjekur dhe punojmë në të dyja anët e kufirit. Por është e fortë, jo gjithkund pajtohemi. Pika ku kemi mospajtime është qëndrimi që Shqipëria ka mbajtur në raport me Ballkanin e Hapur, që ne e shohim si Kal Troje të Rusisë për të depërtuar në Evropë. Siç e dini Ballkani i Hapur është mbyllur, herë pas here nxirët nga sirtari, por pa asnjë lloj perspektive.

Kemi pasur propozime të Ramës në Bruksel për zgjidhje të marrëveshje pa kaluar ato propozime në Prishtinë. Në Kosovë ka një acarim për disa iniciativa të panevojshme, si p.sh organizmi i një kampionati të futbollit, me iniciative të Shqipërisë dhe Serbisë. Është e vërtetë që Shqipëria ka potencial për të ndihmuar shumë, por në këto tema mund të ishte më i mirë bashkëpunimi dhe të respektohen institucionet e Kosovës. Kryeministri Kurti dhe unë jemi nënshtetas dhe e ndjekim politikën e Shqipërisë. Ne kemi bërë disa sondazhe, kemi pyetur qytetarët për zgjedhjet e ardhme. Sondazhet kanë dëshmuar që qytetraët duan që ne të garojmë sërish bashkë.”, u shpreh Gërvalla.